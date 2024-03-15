«С сегодняшнего дня станет бесплатным для всех пенсионеров»: новая льгота вводится уже с 16 марта

Начиная с 16 марта, граждане пожилого возраста получат доступ к инновационной образовательной инициативе.

Специалист в области пенсионного обеспечения Анастасия Киреева объявила о запуске программы, призванной поддержать пенсионеров в их стремлении изучать новые профессии и расширять свои горизонты. Эта программа станет доступной во многих региональных клубах, где предлагаются различные образовательные курсы.

Особое внимание в рамках этих курсов будет уделено изучению основ красоты и стиля — от методов правильного нанесения макияжа до подбора одежды и оформления личного гардероба. Эта инициатива уже набирает популярность в столичном регионе, поддерживая активность и социальную интеграцию пенсионеров, а также давая им шанс овладеть новыми навыками.

Не ограничиваясь одним лишь стилем и красотой, пенсионерам предлагается широкий спектр курсов — от живописи и танцев до актерского мастерства и изучения языков. Доступ к занятиям абсолютно бесплатный, однако для участия необходимо зарегистрироваться и присоединиться к программе. Программа открыта для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, причем регистрация стартует уже в марте, пишет pg11.