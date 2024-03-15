Новости России
· Ульяна Сенько

«С сегодняшнего дня станет бесплатным для всех пенсионеров»: новая льгота вводится уже с 16 марта

«С сегодняшнего дня станет бесплатным для всех пенсионеров»: новая льгота вводится уже с 16 марта

9111.ru

Подписаться в Telegram

Начиная с 16 марта, граждане пожилого возраста получат доступ к инновационной образовательной инициативе.

Специалист в области пенсионного обеспечения Анастасия Киреева объявила о запуске программы, призванной поддержать пенсионеров в их стремлении изучать новые профессии и расширять свои горизонты. Эта программа станет доступной во многих региональных клубах, где предлагаются различные образовательные курсы.

Особое внимание в рамках этих курсов будет уделено изучению основ красоты и стиля — от методов правильного нанесения макияжа до подбора одежды и оформления личного гардероба. Эта инициатива уже набирает популярность в столичном регионе, поддерживая активность и социальную интеграцию пенсионеров, а также давая им шанс овладеть новыми навыками.

Не ограничиваясь одним лишь стилем и красотой, пенсионерам предлагается широкий спектр курсов — от живописи и танцев до актерского мастерства и изучения языков. Доступ к занятиям абсолютно бесплатный, однако для участия необходимо зарегистрироваться и присоединиться к программе. Программа открыта для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, причем регистрация стартует уже в марте, пишет pg11.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани и Уфе заметили правительственный самолет со «шпионским» прошлым

Важное в РТ

3 минуты назад

Продажи фитнес-браслетов в Татарстане в праздничные дни выросли в 9 раз

борьба с тараканами в квартире служба москва

Новости Казани

8 часов назад

Два дня над Казанью кружил правительственный самолет

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

ремонт системы охлаждения двигателя в Москве

Новости Татарстана

4 часа назад

«Автодор» не станет понижать цены на М-12 после поручения Путина

Новости Татарстана

день назад

За убийства и оборот оружия осудят членов ОПГ в Татарстане

Новости Казани

23 часа назад

Баскетболист УНИКСа Луи Лабери попал в ДТП в центре Казани

Новости Татарстана

22 часа назад

Рустам Минниханов принял участие в ифтаре в мечети «Ярдәм»

Новости Казани

4 часа назад

Двое мужчин засудили бар «Соль» в Казани за отказ во входе
Лонгриды
2 дня назад

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Новости Татарстана

53 минуты назад

В Татарстане в апреле введут ограничение движения на трассах

Важное в РТ

3 минуты назад

Продажи фитнес-браслетов в Татарстане в праздничные дни выросли в 9 раз

Новости Татарстана

час назад

Минниханов встретился с новым руководством Волго-Вятского банка и Банка РТ

Новости Татарстана

2 часа назад

Долги старых владельцев может переходить на новых при покупке квартиры
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
8 дней назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстанцы активно участвуют в конкурсе «Всей семьёй на выборы»

Новости Татарстана

4 часа назад

«Автодор» не станет понижать цены на М-12 после поручения Путина

Новости Казани

4 часа назад

Двое мужчин засудили бар «Соль» в Казани за отказ во входе
Разнообразие теперь и в Иннополисе. В городе будущего прошла экскурсия по магазину здоровых продуктов в прямом эфире
Интересное в Казани
4 дня назад

Разнообразие теперь и в Иннополисе. В городе будущего прошла экскурсия по магазину здоровых продуктов в прямом эфире