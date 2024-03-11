С сегодняшнего дня: Сбербанк удивил российских пенсионеров, которые получают пенсию на карту «Мир»

Сбербанк рассказал о внедрении нового безвозмездного сервиса для всех пожилых российских пенсионеров, которые получают страховые выплаты по старости на свои банковские карты, как сообщает информационный портал Progorod59.

Отмечается, что недавно пожилые граждане России перешли к получению пенсий на банковские карты, тогда как некоторые все еще предпочитают забирать свои денежные средства на почтовых отделениях. Однако следует отметить, что получение пенсии на карту значительно удобнее.

В настоящее время граждане могут получать страховые выплаты по старости в Российской Федерации двумя способами: либо получать деньги на банковские карты, либо забирать их на почтовых отделениях. Тем не менее, следует отметить, что получение финансовых средств на карту гораздо удобнее, поскольку не требуется посещение отделений, стояние в очередях и траты времени.

Впрочем, несмотря на это, в России, к сожалению, все еще происходят разные виды мошенничества, связанные с банковскими картами, деньгами и доверчивыми пенсионерами. Для того чтобы пожилые граждане чувствовали себя более защищенными при использовании банковских карт вместо наличных денег и также знали, как защитить себя от мошенников, Сбербанк выпустил специальные образовательные лекции.

На этих занятиях гражданам пожилого возраста будут объяснять преимущества использования банковских карт, способы защиты своих денежных средств от злоумышленников, процесс снятия денег с банковских карт и многое другое.

Ранее обучающие семинары уже начали проводиться в некоторых регионах нашей страны в отделениях Сбербанка, а с сегодняшнего дня эти уроки можно посетить в любом регионе страны.