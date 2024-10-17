Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

С сегодняшнего дня: Сбербанк России приятно удивил российских пенсионеров, которые получают выплаты на карту «Мир»

Сбербанк России представил новую бесплатную усл...

amic.ru

Подписаться в Telegram

Сбербанк России представил новую бесплатную услугу для пенсионеров, которая призвана сделать использование банковских карт более безопасным и удобным.

Теперь все граждане пенсионного возраста, получающие страховые выплаты по возрасту на банковские карты, могут пройти обучение по вопросам финансовой безопасности. Эта инициатива направлена на повышение осведомленности о безопасном использовании карт и защите от мошенников.

Почему обучение важно для пенсионеров?

Переход на получение пенсий на банковские карты стал относительно новым шагом для многих пожилых граждан России. Многие из них до сих пор предпочитают забирать деньги в почтовых отделениях, стоя в очередях и тратя время. В то же время, использование банковских карт позволяет сократить количество таких неудобств — деньги всегда доступны, и нет необходимости посещать отделения почты. Однако с переходом на цифровые способы получения выплат пенсионеры сталкиваются с новыми рисками, связанными с мошенничеством.

В условиях распространенных схем мошенничества, пожилые люди часто оказываются наиболее уязвимыми из-за недостатка опыта в использовании современных технологий. Именно поэтому Сбербанк решил запустить специальные обучающие лекции, чтобы помочь пенсионерам понять, как правильно использовать банковские карты и минимизировать риски.

О чем будут говорить на курсах?

В рамках образовательной программы, Сбербанк предлагает пенсионерам не только практические советы по использованию карт, но и обучает важным аспектам финансовой безопасности:

  • Преимущества использования банковских карт. Пенсионерам расскажут, почему получение выплат на карту может быть удобнее и безопаснее, чем традиционные способы.
  • Защита от мошенничества. Участникам объяснят, как не попасть на уловки злоумышленников и какие меры предосторожности стоит соблюдать при использовании карт.
  • Основы работы с картой. На занятиях подробно рассмотрят, как снимать деньги в банкоматах, оплачивать покупки картой и контролировать баланс.
  • Советы по безопасному хранению данных. Особое внимание уделят защите личной информации и паролей от несанкционированного доступа.

Обучение доступно по всей России

Изначально семинары проводились в отдельных регионах страны, но с сегодняшнего дня такие занятия можно посетить в отделениях Сбербанка по всей России. В банке подчеркивают, что обучение будет проходить в доступной форме, с использованием реальных примеров, чтобы пенсионеры могли легко освоить новые знания и навыки.

Преимущества получения пенсии на карту

Переход на получение пенсии через банковскую карту имеет множество плюсов, включая возможность управления деньгами без необходимости покидать дом. Пенсионеры могут использовать карты для оплаты услуг и покупок, не рискуя носить с собой крупные суммы наличных. К тому же, получая пенсию на карту, можно сэкономить время, так как нет необходимости стоять в очередях.

Новая услуга — шаг к финансовой грамотности и безопасности

Бесплатные курсы от Сбербанка помогут пенсионерам чувствовать себя увереннее при использовании современных банковских услуг и снизят вероятность попадания в руки мошенников. Обучение по всей стране — это важный шаг в сторону повышения финансовой грамотности среди пожилого населения.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

10 часов назад

В 80 лет умер страдавший деменцией актер Николай Пархоменко

Интересное в Казани

день назад

Будущее за IT: как в Академии «ТОП» готовят новое поколение профессионалов

мелкие москитные сетки от тараканов

Новости Татарстана

11 часов назад

Ураган «Милтон» не дойдет до Республики Татарстан

Интересное в Казани

3 дня назад

Скрытая угроза: что нужно знать о кисте зуба и как её вылечить

поверхностное мелирование в Ростове-на-Дону

Новости Татарстана

6 часов назад

17-летний подросток насмерть сбил 68-летнюю женщину в Татарстане

Новости Казани

8 часов назад

Около развязки на Мамадышском тракте 5-километровая пробка

Новости Казани

день назад

В Казани хотят ввести новые ограничения на движение и парковку авто

Новости Казани

день назад

В Московский зоопарк из Казани привезли медведя после жалоб зоозащитников

Новости Казани

3 часа назад

В Казани с 25 по 31 октября ограничат движение по Вознесенскому тракту
Новости Татарстана
8 часов назад

В Казани презентовали фильм об абортах

Фильм выйдет в прокат уже 17 октября

Новости Казани

3 часа назад

Казань находится на 5 месте по числу оформления кредиток

Новости Татарстана

3 часа назад

ВТБ: переток средств с ипотеки на вклады усиливается

Новости Татарстана

4 часа назад

Юбилейный инвестконсультант ВТБ Мои Инвестиции появился в Набережных Челнах

Новости Казани

4 часа назад

Новые подробности смертельного ДТП в поселке Борисоглебское
Медведю Терпею из Казани обеспечены особые усло...
Новости Казани
7 часов назад

Медведю Терпею из Казани обеспечены особые условия в Москве

Новости Татарстана

4 часа назад

Оплатить покупку СберКартой можно будет со счёта другого банка

Новости Татарстана

4 часа назад

Еще четыре тысячи елабужан получили доступ к гигабитному интернету МТС

Новости Татарстана

6 часов назад

В бархатный сезон татарстанцы стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток

Без зуба и жизнь не та: 5 проблем со здоровьем,...
Интересное в Казани
4 дня назад

Без зуба и жизнь не та: 5 проблем со здоровьем, которые может вызвать отсутствие зуба