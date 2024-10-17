С сегодняшнего дня: Сбербанк России приятно удивил российских пенсионеров, которые получают выплаты на карту «Мир»

Сбербанк России представил новую бесплатную услугу для пенсионеров, которая призвана сделать использование банковских карт более безопасным и удобным.

Теперь все граждане пенсионного возраста, получающие страховые выплаты по возрасту на банковские карты, могут пройти обучение по вопросам финансовой безопасности. Эта инициатива направлена на повышение осведомленности о безопасном использовании карт и защите от мошенников.

Почему обучение важно для пенсионеров?

Переход на получение пенсий на банковские карты стал относительно новым шагом для многих пожилых граждан России. Многие из них до сих пор предпочитают забирать деньги в почтовых отделениях, стоя в очередях и тратя время. В то же время, использование банковских карт позволяет сократить количество таких неудобств — деньги всегда доступны, и нет необходимости посещать отделения почты. Однако с переходом на цифровые способы получения выплат пенсионеры сталкиваются с новыми рисками, связанными с мошенничеством.

В условиях распространенных схем мошенничества, пожилые люди часто оказываются наиболее уязвимыми из-за недостатка опыта в использовании современных технологий. Именно поэтому Сбербанк решил запустить специальные обучающие лекции, чтобы помочь пенсионерам понять, как правильно использовать банковские карты и минимизировать риски.

О чем будут говорить на курсах?

В рамках образовательной программы, Сбербанк предлагает пенсионерам не только практические советы по использованию карт, но и обучает важным аспектам финансовой безопасности:

Преимущества использования банковских карт. Пенсионерам расскажут, почему получение выплат на карту может быть удобнее и безопаснее, чем традиционные способы.

Защита от мошенничества. Участникам объяснят, как не попасть на уловки злоумышленников и какие меры предосторожности стоит соблюдать при использовании карт.

Основы работы с картой. На занятиях подробно рассмотрят, как снимать деньги в банкоматах, оплачивать покупки картой и контролировать баланс.

Советы по безопасному хранению данных. Особое внимание уделят защите личной информации и паролей от несанкционированного доступа.

Обучение доступно по всей России

Изначально семинары проводились в отдельных регионах страны, но с сегодняшнего дня такие занятия можно посетить в отделениях Сбербанка по всей России. В банке подчеркивают, что обучение будет проходить в доступной форме, с использованием реальных примеров, чтобы пенсионеры могли легко освоить новые знания и навыки.

Преимущества получения пенсии на карту

Переход на получение пенсии через банковскую карту имеет множество плюсов, включая возможность управления деньгами без необходимости покидать дом. Пенсионеры могут использовать карты для оплаты услуг и покупок, не рискуя носить с собой крупные суммы наличных. К тому же, получая пенсию на карту, можно сэкономить время, так как нет необходимости стоять в очередях.

Новая услуга — шаг к финансовой грамотности и безопасности

Бесплатные курсы от Сбербанка помогут пенсионерам чувствовать себя увереннее при использовании современных банковских услуг и снизят вероятность попадания в руки мошенников. Обучение по всей стране — это важный шаг в сторону повышения финансовой грамотности среди пожилого населения.