С сегодняшнего дня: Сбербанк России приятно удивил российских пенсионеров, которые получают пенсию на карту «Мир»

Сбербанк России сообщил о запуске бесплатной программы для пенсионеров, получающих страховые выплаты на банковские карты.

Теперь пожилые граждане смогут посещать обучающие занятия по финансовой безопасности и использовать банковские карты более уверенно. Об этом информирует издание progorod59.

Почему Сбербанк предлагает обучение пенсионерам?

В последние годы многие пенсионеры стали получать пенсии на банковские карты, что намного удобнее по сравнению с наличными выплатами через почтовые отделения. Благодаря этому формату пенсионерам не приходится стоять в очередях и тратить время на получение денег. Однако многие пожилые люди по-прежнему опасаются переходить на банковские карты, поскольку риски мошенничества растут.

Сбербанк учитывает эти опасения и запускает специальные лекции, где пенсионерам расскажут, как безопасно обращаться с банковскими картами и минимизировать риски.

О чем расскажут на обучающих лекциях

В ходе занятий пожилым людям объяснят, как безопасно снимать деньги, избегать мошенников и защищать свои средства. Лекции также охватят такие важные аспекты, как правильное использование карт в магазинах, безопасность при оплате онлайн, и советы по защите личных данных. В отделениях Сбербанка по всей России пенсионеры теперь могут бесплатно посетить занятия, чтобы чувствовать себя увереннее в современном финансовом мире.

Преимущества банковских карт для пенсионеров

Получение пенсий на банковскую карту позволяет пожилым людям удобно хранить и управлять деньгами, минимизируя риски, связанные с наличными. Карта позволяет оплачивать покупки и коммунальные услуги, не выходя из дома. В случае утери карты средства остаются защищенными на счете, что делает этот способ получения выплат более безопасным.

Как принять участие

Обучающие лекции уже проводились в ряде регионов и получили положительный отклик, что побудило Сбербанк распространить программу на всю страну. Пенсионеры могут обратиться в ближайшее отделение Сбербанка, чтобы узнать расписание занятий и выбрать удобное время для посещения.

В чем заключается значение программы

Инициатива Сбербанка направлена на поддержку пенсионеров в условиях развития цифровых финансовых технологий. Эти занятия помогут пожилым гражданам не только освоить использование банковских карт, но и повысить безопасность при обращении с финансами. В итоге это обеспечит защиту от мошенничества и откроет для пенсионеров новые возможности для удобного управления средствами.

