С сегодняшнего дня: Сбербанк России приятно удивил пенсионеров, которые получают пенсию на карту «Мир»

Сбербанк Российской Федерации представил новую бесплатную услугу, направленную на поддержку пенсионеров, получающих страховые выплаты по возрасту.

Эта услуга включает в себя серию образовательных лекций, которые направлены на повышение уровня финансовой осведомленности среди пожилых граждан.

Переход на цифровые выплаты усиливает необходимость в образовании

С переходом на получение пенсий через банковские карты, многие пенсионеры столкнулись с вызовами, связанными с использованием современных финансовых инструментов. В то время как это значительно упрощает процесс получения выплат, он также повышает риски, связанные с финансовым мошенничеством.

Основные темы обучающих лекций

Сбербанк разработал программу лекций, которые помогут пенсионерам уверенно пользоваться банковскими картами и эффективно защищать свои средства. Лекции включают разъяснения по следующим темам:

Почему важно использовать банковские карты для получения пенсий.

Методы защиты личных финансов от мошеннических схем.

Практические советы по безопасному использованию банкоматов и платежных систем.

Реакция на растущую проблему финансовых мошенничеств

Учитывая увеличение числа случаев мошенничества, связанных с банковскими картами, Сбербанк особенно акцентирует внимание на методах защиты и предосторожности, которые должны использовать пожилые люди. Бесплатные лекции уже стартовали в некоторых регионах и теперь доступны по всей стране.

Важность инициативы

Эта инициатива от Сбербанка призвана не только обучать, но и поддерживать пенсионеров в адаптации к цифровой экономике, гарантируя, что они могут безопасно и удобно управлять своими финансами. Такие меры не только повышают уровень жизни пожилых людей, но и способствуют их защите от потенциальных финансовых рисков.

Сбербанк продолжает играть ключевую роль в улучшении финансовой безопасности пожилых граждан через образовательные инициативы. Эта программа демонстрирует ответственный подход к защите наиболее уязвимой категории граждан, укрепляя их уверенность в использовании современных банковских продуктов.