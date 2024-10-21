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С сегодняшнего дня: Сбербанк России приятно удивил пенсионеров, которые получают пенсионные выплаты на карту «Мир»

Сбербанк, ведущий финансовый институт страны, з...

rutube.ru

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Сбербанк, ведущий финансовый институт страны, запускает бесплатную образовательную программу для пенсионеров, получающих пенсии на банковские карты.

Цель программы — повысить финансовую грамотность пожилых людей и защитить их от мошенников, которые все чаще используют банковские карты для своих махинаций.

Переход на безналичный расчет: удобство и риски

В последние годы многие пенсионеры перешли на получение пенсии на банковские карты. Это удобно: не нужно стоять в очередях в почтовых отделениях, деньги всегда доступны. Однако, рост популярности безналичных платежей привел к появлению новых схем мошенничества.

Программа Сбербанка: защитить пенсионеров от мошенников

Специальные лекции и семинары, организованные Сбербанком, помогут пенсионерам овладеть навыками безопасного использования банковских карт. Специалисты объяснят, как не стать жертвой мошенников, научат пользоваться картой, устанавливать надежные пин-коды, а также расскажут о современных технологиях защиты, таких как двухфакторная аутентификация.

Важные моменты лекций:

  • Как безопасно пользоваться картой.
  • Как распознать мошеннические схемы.
  • Что делать, если произошла попытка обмана.
  • Как защитить свои личные данные.
  • Как использовать мобильные приложения для контроля операций по карте.

Программа доступна по всей стране

Образовательные семинары проходят по всей России, что позволяет пенсионерам из любого региона получить доступ к этой важной информации. Чтобы записаться на лекцию, достаточно обратиться в ближайшее отделение Сбербанка или социальный центр.

Сбербанк заботится о безопасности своих клиентов

Сбербанк активно работает над повышением финансовой грамотности пенсионеров, предлагая не только современные финансовые продукты, но и обучающие программы, помогающие им безопасно пользоваться банковскими картами.

Важная инициатива для пожилых людей

Запуск образовательной программы для пенсионеров — это важный шаг для защиты их от мошенников. Такие программы помогают пожилым людям освоить необходимые навыки безопасного использования банковских карт, что делает их жизнь более комфортной и защищенной.

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