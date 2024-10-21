С сегодняшнего дня: Сбербанк России приятно удивил пенсионеров, которые получают пенсионные выплаты на карту «Мир»

Сбербанк, ведущий финансовый институт страны, запускает бесплатную образовательную программу для пенсионеров, получающих пенсии на банковские карты.

Цель программы — повысить финансовую грамотность пожилых людей и защитить их от мошенников, которые все чаще используют банковские карты для своих махинаций.

Переход на безналичный расчет: удобство и риски

В последние годы многие пенсионеры перешли на получение пенсии на банковские карты. Это удобно: не нужно стоять в очередях в почтовых отделениях, деньги всегда доступны. Однако, рост популярности безналичных платежей привел к появлению новых схем мошенничества.

Программа Сбербанка: защитить пенсионеров от мошенников

Специальные лекции и семинары, организованные Сбербанком, помогут пенсионерам овладеть навыками безопасного использования банковских карт. Специалисты объяснят, как не стать жертвой мошенников, научат пользоваться картой, устанавливать надежные пин-коды, а также расскажут о современных технологиях защиты, таких как двухфакторная аутентификация.

Важные моменты лекций:

Как безопасно пользоваться картой.

Как распознать мошеннические схемы.

Что делать, если произошла попытка обмана.

Как защитить свои личные данные.

Как использовать мобильные приложения для контроля операций по карте.

Программа доступна по всей стране

Образовательные семинары проходят по всей России, что позволяет пенсионерам из любого региона получить доступ к этой важной информации. Чтобы записаться на лекцию, достаточно обратиться в ближайшее отделение Сбербанка или социальный центр.

Сбербанк заботится о безопасности своих клиентов

Сбербанк активно работает над повышением финансовой грамотности пенсионеров, предлагая не только современные финансовые продукты, но и обучающие программы, помогающие им безопасно пользоваться банковскими картами.

Важная инициатива для пожилых людей

Запуск образовательной программы для пенсионеров — это важный шаг для защиты их от мошенников. Такие программы помогают пожилым людям освоить необходимые навыки безопасного использования банковских карт, что делает их жизнь более комфортной и защищенной.

