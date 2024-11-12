С сегодняшнего дня: Сбербанк РФ приятно удивил российских пенсионеров, которые получают пенсию на карту «Мир»

Сбербанк России представил новую услугу для пожилых граждан, получающих страховые выплаты по возрасту на банковские карты: бесплатные образовательные занятия, направленные на повышение финансовой грамотности и защиту от мошенничества.

Об этом сообщает информационный портал progorod59.

Положительные стороны банковской карты для граждан

Переход на банковские карты упростил процесс получения пенсий для пожилых россиян. Благодаря этому способу, пожилые люди могут получить свои деньги быстро и удобно, не посещая почтовые отделения и не стоя в длинных очередях. Несмотря на это, некоторые пенсионеры все еще выбирают традиционный способ получения средств через почту, опасаясь использовать банковские карты. Сбербанк стремится изменить это, предоставляя пенсионерам знания и уверенность в использовании современных банковских услуг.

Лекции о безопасности: как защититься от мошенничества

Одним из главных рисков при использовании банковских карт является вероятность мошенничества. Пожилые люди, которые не всегда знакомы с правилами безопасности при работе с банковскими картами, становятся легкой мишенью для злоумышленников. Для снижения таких рисков Сбербанк организовал специальные обучающие лекции, на которых пенсионеры могут узнать, как защищать свои сбережения от преступников.

В ходе занятий пожилым людям расскажут о мерах предосторожности при использовании банковских карт, объяснят, как правильно снимать деньги, и научат избегать распространенных схем мошенников. Пенсионерам объяснят, как распознать подозрительные звонки и сообщения, а также покажут, как безопасно использовать банкоматы и терминалы.

Образовательные семинары по всей стране

Ранее подобные занятия проводились в тестовом режиме в отдельных регионах, а теперь они доступны в каждом отделении Сбербанка по всей стране. Любой пенсионер может посетить ближайшее отделение банка и пройти обучение, которое поможет ему безопасно пользоваться банковскими услугами. Сбербанк стремится сделать такие занятия максимально доступными и полезными, предоставляя пенсионерам возможность задать вопросы и получить помощь.

Как записаться на занятия

Для записи на обучающие лекции достаточно обратиться в ближайшее отделение Сбербанка и уточнить график занятий. Кроме того, банк планирует расширять образовательные программы, чтобы помочь пенсионерам освоить финансовые инструменты и повысить их уверенность в использовании банковских карт.