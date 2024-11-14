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С сегодняшнего дня: Сбербанк РФ приятно удивил пенсионеров, которые получают выплаты на карту «Мир»

Сбербанк России объявил о введении новой безвоз...

dzen.ru

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Сбербанк России объявил о введении новой безвозмездной услуги, направленной на поддержку пенсионеров, получающих страховые выплаты по возрасту на банковские карты.

Эта инициатива призвана улучшить уровень финансовой грамотности среди пожилых россиян и обеспечить их защиту от распространенных видов мошенничества.

Переход на цифровые выплаты увеличивает удобство и безопасность

В последние годы все больше российских пожилых граждан перешли на получение своих пенсионных выплат через банковские карты, что является более удобным и безопасным способом в сравнении с походами в почтовые отделения. Такой подход позволяет избежать длительного ожидания в очередях и минимизирует риски, связанные с наличными деньгами.

Образовательные лекции как способ противодействия мошенничеству

Учитывая угрозу мошенничества, особенно актуальную для пожилых людей, Сбербанк разработал серию образовательных лекций. На этих занятиях пенсионеры могут узнать о преимуществах использования банковских карт, методах защиты своих сбережений, способах безопасного снятия наличных и других важных аспектах финансовой безопасности.

Расширение программы обучения по всей стране

После успешного запуска лекций в некоторых регионах, Сбербанк расширяет эту образовательную программу на всю Россию. Теперь любой пенсионер, желающий улучшить свои знания о финансовых инструментах и узнать о способах защиты от мошенников, может посетить эти занятия в ближайшем отделении банка.

Влияние инициативы на общество

Эта образовательная инициатива Сбербанка не только повышает уровень финансовой грамотности среди пенсионеров, но и способствует их социальной интеграции и повышению качества жизни. Предоставляя пожилым людям инструменты для защиты и управления своими финансами, Сбербанк делает важный вклад в обеспечение их независимости и безопасности.

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