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С сегодняшнего дня: Сбербанк приятно удивил российских пенсионеров, которые получают выплаты на карту «Мир»

Сбербанк России запустил новую программу, предн...

dzen.ru

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Сбербанк России запустил новую программу, предназначенную для пенсионеров, которые получают свои выплаты через банковские карты. Эта услуга нацелена на улучшение безопасности и удобства пенсионеров в управлении их финансами.

Преимущества получения пенсии через банковскую карту

Перевод пенсионных выплат на банковские карты значительно упрощает процесс их получения. Пенсионерам больше не нужно регулярно посещать почтовые отделения, что особенно важно для лиц с ограниченными возможностями или проживающих в удаленных районах. К тому же, использование карты позволяет пенсионерам расплачиваться за покупки прямо в магазине, не обращаясь к наличным средствам.

Инициатива по повышению безопасности

Вместе с новой услугой, Сбербанк разработал серию обучающих лекций для пенсионеров по безопасному использованию банковских карт. Это решение было принято в свете возрастающего числа случаев мошенничества, когда злоумышленники целятся в пожилых людей. Обучение включает в себя уроки по защите финансовой информации, способы безопасного снятия денег и предостережения о распространенных мошеннических схемах.

Расширение программы обучения

После успешного внедрения в нескольких регионах, Сбербанк распространил эти образовательные семинары по всей России. Целью этих семинаров является обеспечение того, чтобы каждый пенсионер, который получает выплаты на карту, знал, как это делать безопасно и эффективно.

Важность программы

Образовательные мероприятия Сбербанка играют ключевую роль в укреплении финансовой грамотности среди пожилых людей, которые часто становятся жертвами мошенников из-за нехватки знаний о безопасных способах использования банковских технологий. Программа также подчеркивает ответственность финансовых институтов за защиту своих клиентов, особенно уязвимых групп населения.

Сбербанк предпринимает важные шаги для обеспечения безопасности и удобства получения пенсий через банковские карты для пенсионеров по всей России. Обучающие программы повышают уровень финансовой осведомленности среди пенсионеров, что способствует защите их средств от потенциальных финансовых угроз.

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