С сегодняшнего дня: Сбербанк приятно удивил российских пенсионеров, которые получают пенсию на карты «Мир»

Сбербанк Российской Федерации анонсировал введение новой бесплатной услуги, предназначенной для обучения пенсионеров безопасному обращению с банковскими картами.

Эта мера становится все более важной, поскольку многие пожилые люди недавно начали переходить на систему получения пенсий через банковские карты.

Переход на банковские карты

Хотя многие пенсионеры уже оценили удобство получения пенсий через банковские карты, не всем легко адаптироваться к новой системе. Некоторые до сих пор предпочитают получать деньги через почтовые отделения, что связано с привычкой и боязнью стать жертвами мошенничества. В ответ на это Сбербанк предпринял шаги для обучения пенсионеров основам безопасного использования банковских технологий.

Образовательная программа Сбербанка

Сбербанк разработал серию обучающих лекций, которые проводятся бесплатно во всех регионах страны. На этих занятиях пенсионерам предоставляется информация о преимуществах использования банковских карт, методах защиты от мошенничества, а также инструкции по осуществлению банковских операций, таких как снятие наличных.

Защита от мошенников

Основная цель данных лекций — научить пенсионеров защищать себя от финансовых мошенников. Учитывая рост количества мошеннических схем, связанных с банковскими картами, такие знания становятся необходимыми для обеспечения финансовой безопасности.

Будущее инициативы

Эта программа является частью более широкой стратегии Сбербанка по повышению финансовой грамотности среди пенсионеров. Ожидается, что благодаря этим обучающим мероприятиям уровень доверия к банковским технологиям среди пожилых граждан значительно возрастет, а количество случаев мошенничества сократится.

Сбербанк активно работает над тем, чтобы обеспечить пенсионерам удобный и безопасный доступ к их финансам через банковские карты. Образовательные лекции помогут пожилым людям лучше ориентироваться в цифровом банкинге, укрепят их уверенность в использовании современных финансовых инструментов и защитят их средства от мошенников.