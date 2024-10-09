Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

С сегодняшнего дня: Сбербанк приятно удивил российских пенсионеров, которые получают пенсию на карты «Мир»

Сбербанк Российской Федерации анонсировал введе...

YouTube

Подписаться в Telegram

Сбербанк Российской Федерации анонсировал введение новой бесплатной услуги, предназначенной для обучения пенсионеров безопасному обращению с банковскими картами.

Эта мера становится все более важной, поскольку многие пожилые люди недавно начали переходить на систему получения пенсий через банковские карты.

Переход на банковские карты

Хотя многие пенсионеры уже оценили удобство получения пенсий через банковские карты, не всем легко адаптироваться к новой системе. Некоторые до сих пор предпочитают получать деньги через почтовые отделения, что связано с привычкой и боязнью стать жертвами мошенничества. В ответ на это Сбербанк предпринял шаги для обучения пенсионеров основам безопасного использования банковских технологий.

Образовательная программа Сбербанка

Сбербанк разработал серию обучающих лекций, которые проводятся бесплатно во всех регионах страны. На этих занятиях пенсионерам предоставляется информация о преимуществах использования банковских карт, методах защиты от мошенничества, а также инструкции по осуществлению банковских операций, таких как снятие наличных.

Защита от мошенников

Основная цель данных лекций — научить пенсионеров защищать себя от финансовых мошенников. Учитывая рост количества мошеннических схем, связанных с банковскими картами, такие знания становятся необходимыми для обеспечения финансовой безопасности.

Будущее инициативы

Эта программа является частью более широкой стратегии Сбербанка по повышению финансовой грамотности среди пенсионеров. Ожидается, что благодаря этим обучающим мероприятиям уровень доверия к банковским технологиям среди пожилых граждан значительно возрастет, а количество случаев мошенничества сократится.

Сбербанк активно работает над тем, чтобы обеспечить пенсионерам удобный и безопасный доступ к их финансам через банковские карты. Образовательные лекции помогут пожилым людям лучше ориентироваться в цифровом банкинге, укрепят их уверенность в использовании современных финансовых инструментов и защитят их средства от мошенников.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

8 часов назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Болезни офисных сотрудников: эксперты отвечают на вопросы, как предотвратить распространённые офисные болезни

чешуйницы семейство

Лонгриды

день назад

«Прошлое тесно связано с будущим»: стало известно, что будет с Казанью в скором времени

Важное в РТ

2 дня назад

Волонтеры Сбера в Татарстане приняли участие в акции «Сохраним лес»

светорежиссёр в Екатеринбурге

Новости Татарстана

5 часов назад

Гидрометцентр РТ рассказал, когда выпадет первый снег

Новости Татарстана

10 часов назад

Сельская блогерша Резеда из РТ похвасталась заработком от 200 тысяч до 2 млн

Лонгриды

22 часа назад

«Он дал мне 200 тысяч долларов»: Сергей Жуков рассказал о съёмках «Руки Вверх»

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане предложил арестовывать имущество уехавших россиян за нарушения

Новости Казани

6 часов назад

В Казани 30-летний обвиняемый сбежал из зала суда
Новости Татарстана
день назад

Бизнесмен из Татарстана скрывал от налоговой более 25 млн рублей

Незаконные действия были пресечены

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казань доставили 65 новых автобусов с кондиционерами и камерами

Новости России

день назад

ВТБ Мобайл отменил роуминг в Крыму и Севастополе

Новости Казани

3 часа назад

В Казани 9 октября обвиняемый сбежал из зала суда

Новости Казани

3 часа назад

В казанском зооботсаде родилась зебра
В Татарстане судят 3 приезжих за ограбление юве...
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане судят 3 приезжих за ограбление ювелирного салона

Новости Татарстана

4 часа назад

В Нижнекамске появятся 2 новые улицы

Новости Татарстана

7 часов назад

Умерла мама народного артиста Татарстана и Башкортостана Салавата Фатхетдинова

Новости Татарстана

8 часов назад

Появились подробности выпадения ребенка из авто в Чистополе
Крупные банки повышают ставки по вкладам
Новости России
5 дней назад

Крупные банки повышают ставки по вкладам