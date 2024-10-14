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С сегодняшнего дня: Сбербанк приятно удивил российских пенсионеров, которые получают пенсионные выплаты на карту «Мир»

Сбербанк России представил новую услугу, направ...

dzen.ru

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Сбербанк России представил новую услугу, направленную на улучшение удобства и безопасности пенсионных выплат через банковские карты.

В рамках этой инициативы пенсионеры, которые получают страховые выплаты по возрасту на карты, теперь могут воспользоваться бесплатными образовательными лекциями. Эти курсы нацелены на обучение пожилых людей навыкам безопасного использования банковских карт и защиты от финансовых мошенников.

Банковские карты vs. наличные: почему карты выигрывают

Перевод пенсий на банковские карты становится всё более популярным среди пожилых людей, однако некоторые все еще предпочитают получать деньги на почте. Сбербанк активно продвигает использование карт, подчеркивая, что это не только удобнее, но и безопаснее. Клиенты, использующие карты, могут избежать длинных очередей и неудобства посещения физических отделений, а также могут легко контролировать свои расходы и быстро получать доступ к средствам.

Образовательные лекции: новый шаг к финансовой безопасности

Учитывая увеличение числа мошеннических действий, особенно среди пожилых людей, Сбербанк разработал серию лекций, направленных на повышение осведомленности о безопасности банковских карт. Лекции охватывают следующие темы:

  • Основные преимущества использования банковских карт.
  • Методы защиты финансов от мошенников.
  • Порядок и правила безопасного снятия денег и осуществления платежей.
  • Советы по обнаружению и предотвращению финансовых афер.

Расширение доступности образовательных программ

Сбербанк уже начал проводить такие лекции в отдельных регионах, но теперь они станут доступны на всей территории России. Каждый пенсионер может посетить эти занятия в любом отделении банка бесплатно, что делает программу доступной для широкой аудитории.

Введение этих образовательных курсов от Сбербанка является важным шагом в направлении улучшения финансовой грамотности и безопасности российских пенсионеров. Это не только помогает им лучше управлять своими финансами, но и защищает их от возможных рисков и мошенничества. С учетом продолжающегося развития цифровой экономики и банковских технологий, такие образовательные инициативы играют ключевую роль в адаптации пожилого населения к новым реалиям финансового мира.

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