С сегодняшнего дня: Сбербанк приятно удивил пожилых россиян, которые получают пенсию на карту «Мир»

Сбербанк России недавно объявил о внедрении новой безвозмездной услуги, которая ориентирована на поддержку пенсионеров.

Теперь пожилые граждане, получающие страховые выплаты по возрасту на банковские карты, смогут не только безопасно управлять своими финансами, но и пройти обучение по защите от мошенников. В условиях растущей угрозы банковского мошенничества такая инициатива является важным шагом в обеспечении безопасности финансовых операций для самых уязвимых слоев населения.

Пенсии на карты: почему это удобно?

Большая часть российских пенсионеров уже перешла на получение пенсий на банковские карты, хотя некоторые по-прежнему продолжают забирать свои выплаты через почтовые отделения. Сбербанк отмечает, что получение пенсий на карту значительно упрощает процесс для пожилых граждан: им не нужно тратить время на походы в отделения почты, стоять в очередях, что особенно актуально для людей с ограниченными возможностями или в холодное время года.

Кроме того, использование карты позволяет пенсионерам гибко распоряжаться своими средствами: оплачивать покупки онлайн, совершать платежи в магазинах и снимать наличные в банкоматах.

Мошенничество и финансовая грамотность: как защитить пенсионеров?

К сожалению, с развитием технологий также увеличиваются и случаи мошенничества, особенно связанных с банковскими картами. Злоумышленники часто нацеливаются на пожилых людей, которые могут быть менее осведомлены о современных финансовых рисках. Чтобы предотвратить подобные ситуации, Сбербанк инициировал программу бесплатных лекций и семинаров для пенсионеров, где им расскажут:

Как безопасно пользоваться банковскими картами.

Как избежать распространённых схем мошенничества.

Какие меры безопасности помогут защитить их сбережения.

Как снимать деньги с карты и управлять финансами без риска.

Эти лекции уже начали проводиться в ряде регионов, и теперь они доступны по всей России. Сбербанк стремится повысить уровень финансовой грамотности среди пожилого населения, чтобы они могли уверенно использовать современные технологии.

Обучение для всех: где можно пройти курсы?

Пенсионеры могут посетить обучающие занятия в отделениях Сбербанка по всей стране. Эти семинары проходят в комфортных условиях, и специалисты Сбербанка дают подробные инструкции, адаптированные под возрастную группу. Участникам расскажут о том, как защитить свои персональные данные, распознавать попытки обмана и не поддаваться на уловки мошенников.

Почему это важно?

В условиях постоянных угроз со стороны мошенников пенсионеры становятся одной из наиболее уязвимых групп населения. Обучение финансовой грамотности поможет пожилым людям не только чувствовать себя более уверенно при использовании банковских карт, но и снизит риски утраты сбережений. Благодаря инициативе Сбербанка пенсионеры смогут лучше ориентироваться в современных технологиях и защитить свои финансы.

Бесплатные лекции, организованные Сбербанком, — это важный шаг в поддержке пенсионеров и их финансовой безопасности. Обучение поможет пожилым гражданам освоить использование банковских карт и защитить свои деньги от мошенников, обеспечив им более уверенное и безопасное пользование современными финансовыми инструментами.

