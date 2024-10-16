С сегодняшнего дня: Сбербанк приятно удивил пожилых россиян, которые получают пенсии на карту «Мир»

Сбербанк России объявил о значительном шаге в поддержке своих старших клиентов, введя бесплатные образовательные сессии по финансовой безопасности для пенсионеров.

Эта инициатива призвана помочь пожилым гражданам, которые получают пенсии через банковские карты, научиться защищать свои средства от мошенников.

Облегчение перехода на цифровые пенсионные выплаты

В последнее десятилетие Россия активно движется к цифровизации государственных выплат, включая пенсии. Переход на получение пенсий через банковские карты облегчил жизнь многим пенсионерам, избавив их от необходимости посещать почтовые отделения. Однако для некоторых этот переход вызвал опасения, связанные с потенциальным мошенничеством.

Инструктивные семинары как мера предосторожности

Сбербанк реагирует на эти опасения, предоставляя пенсионерам не только банковские услуги, но и знания, необходимые для их безопасного использования. В рамках новой программы пенсионерам предлагается посещение специальных лекций, где их обучают основам безопасности использования банковских карт, методам предотвращения мошенничества, а также эффективному управлению своими финансами через Интернет.

Расширенный доступ к образовательным ресурсам

Обучающие семинары ранее проводились лишь в ограниченном числе регионов, но теперь доступ к ним станет возможным для пенсионеров по всей стране. Эти занятия проводятся как в отделениях Сбербанка, так и онлайн, что делает их доступными даже для тех, кто не может или не желает посещать физические места.

Почему это важно для пенсионеров?

Помимо повышения финансовой грамотности, эти меры направлены на укрепление доверия пенсионеров к цифровым финансовым операциям. Понимание того, как работают банковские карты и как можно защитить свои средства, несомненно, повысит уверенность среди пожилых людей в использовании современных банковских продуктов.

Перспективы развития программы

Сбербанк планирует продолжить расширение этой программы, включая в неё больше аспектов финансовой безопасности и возможно даже управление личными финансами. Возможность активного обучения и доступа к полезной информации значительно улучшает качество жизни пенсионеров, делая их не только потребителями финансовых услуг, но и компетентными участниками современного экономического пространства.

Эта новая инициатива Сбербанка подчеркивает важность инклюзии и поддержки старшего поколения во все более цифровизированном мире, обеспечивая их необходимыми навыками для безопасного и уверенного управления своими средствами.