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С сегодняшнего дня: Сбербанк приятно удивил пенсионеров, которые получают выплаты на карту «Мир»

Сбербанк России представил новую бесплатную усл...

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Сбербанк России представил новую бесплатную услугу для пенсионеров, направленную на повышение финансовой грамотности и защиту от мошенников.

Эта инициатива особенно актуальна в свете того, что многие пожилые граждане перешли на получение пенсий на банковские карты, а некоторые до сих пор получают выплаты через почтовые отделения.

Почему получение пенсий на карту удобнее?

В настоящее время пенсионеры могут выбрать два способа получения страховых выплат по возрасту: на банковскую карту или в почтовом отделении. Несмотря на то, что традиционные способы получения наличных по-прежнему остаются доступными, получение пенсий на карту гораздо удобнее. Пожилым гражданам больше не нужно тратить время на походы в почтовое отделение и стоять в очередях. Деньги автоматически зачисляются на карту, что позволяет экономить время и силы.

Однако, с распространением банковских услуг среди пенсионеров, увеличились и риски мошенничества, связанные с картами и онлайн-транзакциями. Злоумышленники активно пытаются воспользоваться доверием пожилых людей, предлагая различные схемы обмана.

Как Сбербанк защищает пенсионеров?

Чтобы помочь пожилым гражданам избежать финансовых потерь и защитить свои накопления, Сбербанк разработал специальную программу обучения. В рамках этой программы проводятся бесплатные учебные лекции, на которых пенсионерам рассказывают, как безопасно пользоваться банковскими картами. На занятиях объясняются основные правила защиты от мошенников, как снимать деньги с карт и что делать, если поступают подозрительные звонки или сообщения.

Где проходят обучающие лекции?

Первые обучающие семинары уже прошли в нескольких регионах России, но с недавних пор они стали доступны по всей стране. Теперь каждый пенсионер может посетить такие занятия в отделениях Сбербанка. Это отличная возможность не только получить полезные знания, но и повысить свою уверенность при использовании современных банковских услуг.

Введение новой услуги от Сбербанка — это важный шаг к повышению безопасности пенсионеров, которые переходят на использование банковских карт. Обучающие лекции помогут им лучше понимать, как защитить свои средства от мошенников, и облегчат процесс получения пенсий. Важно, чтобы пожилые граждане чувствовали себя уверенно и защищенно в мире цифровых финансов, и Сбербанк активно работает в этом направлении.

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