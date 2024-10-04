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С сегодняшнего дня: Сбербанк приятно удивил пенсионеров, которые получают пенсию на карту «Мир»

Сбербанк России объявил о внедрении новой беспл...

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Сбербанк России объявил о внедрении новой бесплатной услуги для пенсионеров, получающих страховые выплаты по возрасту на банковские карты, сообщает progorod59.

Недавно пожилые люди в России начали получать пенсии на карточные счета, тогда как некоторые по-прежнему предпочитают являться в почтовые отделения за деньгами. Примечательно, что получение пенсий на карту значительно удобнее.

В данный момент в России существует два способа получения страховых выплат: через банковские карты или в почтовых отделениях. Однако, получать деньги на карту гораздо практичнее, так как нет необходимости стоять в очередях или тратить время на походы в отделения.

К сожалению, в стране продолжают иметь место различные виды мошенничества, связанных с банковскими картами и доверчивыми пенсионерами. Чтобы пожилые граждане могли чувствовать себя безопаснее, используя карты, Сбербанк организовал специальные обучающие лекции.

На таких занятиях пенсионерам объяснят преимущества банковских карт, способы защиты своих средств от мошенников, порядок снятия наличных и многое другое.

Ранее подобные семинары проходили в отдельных регионах, а с сегодняшнего дня такие уроки стали доступны по всей стране.

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