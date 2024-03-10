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С сегодняшнего дня: Сбербанк приятно обрадовал российских пенсионеров, которые получают пенсию на карту «Мир»

С сегодняшнего дня: Сбербанк приятно обрадовал российских пенсионеров, которые получают пенсию на карту «Мир»

Москва 24

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Сбербанк России объявил о внедрении новой бесплатной услуги для всех российских пенсионеров, получающих страховые выплаты по возрасту на банковские карты, как сообщает progorod59.

Пожилые жители России недавно начали переходить на получение пенсий через банковские карты, хотя некоторые все еще предпочитают получать деньги на почте. Важно отметить, что получение пенсии на карту гораздо удобнее.

На данный момент в Российской Федерации существуют два способа получения страховых выплат по возрасту: на банковские карты или через почтовые отделения. Прием пенсии на карту представляется гораздо более удобным способом, поскольку не требуется посещать места выдачи, стоять в очередях и тратить время.

Однако, в России продолжают процветать различные виды мошенничества, связанные с банковскими картами, деньгами и недостаточной осведомленностью пожилых граждан. Для повышения уверенности пенсионеров при использовании банковских карт и обеспечения защиты от мошенников, Сбербанк запустил образовательные лекции.

На этих уроках представители банка будут обучать пожилых граждан, почему использование банковских карт более безопасно и удобно, как защитить свои финансы от мошенников, как осуществлять снятие денег с карты и другие важные аспекты.

Обучающие семинары уже начали проводиться в некоторых регионах страны в отделениях Сбербанка, и сегодняшнего дня такие занятия доступны во всех уголках России.

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