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С сегодняшнего дня: Сбербанк предупреждает пользователей приложения «Сбербанк Онлайн»

Недавно клиенты Сбербанка столкнулись с увеличением количества мошеннических активностей через мобильное приложение банка. Мошенники, представляющиеся сотрудниками банка, используют хитрые схемы, распространенные по всей стране.

polsov.com

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Недавно клиенты Сбербанка столкнулись с увеличением количества мошеннических активностей через мобильное приложение банка. Мошенники, представляющиеся сотрудниками банка, используют хитрые схемы, распространенные по всей стране.

Преступники контактируют с клиентами через известные мессенджеры, настаивая на неотложности обновления банковского приложения. Отказ клиента часто ведет к предложениям о выполнении биометрической верификации. Согласие на такие действия может привести к краже важных персональных данных, включая номера счетов и информацию о банковских картах.

Сбербанк напоминает: легитимные сотрудники банка никогда не будут инициировать контакт для обновления приложения или проведения биометрии через незащищенные каналы. Чтобы защитить себя, клиентам следует:

  • Пренебрегать запросами от незнакомых лиц.
  • Избегать разглашения личной и финансовой информации.
  • Проверять правдивость любых запросов, напрямую связываясь с банком через его официальные каналы.

Соблюдение этих простых правил поможет клиентам Сбербанка защитить свои финансы и избежать убытков, связанных с мошенничеством.

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