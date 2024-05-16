С сегодняшнего дня: Сбербанк предупреждает пользователей приложения «Сбербанк Онлайн»

Недавно клиенты Сбербанка столкнулись с увеличением количества мошеннических активностей через мобильное приложение банка. Мошенники, представляющиеся сотрудниками банка, используют хитрые схемы, распространенные по всей стране.

Преступники контактируют с клиентами через известные мессенджеры, настаивая на неотложности обновления банковского приложения. Отказ клиента часто ведет к предложениям о выполнении биометрической верификации. Согласие на такие действия может привести к краже важных персональных данных, включая номера счетов и информацию о банковских картах.

Сбербанк напоминает: легитимные сотрудники банка никогда не будут инициировать контакт для обновления приложения или проведения биометрии через незащищенные каналы. Чтобы защитить себя, клиентам следует:

Пренебрегать запросами от незнакомых лиц.

Избегать разглашения личной и финансовой информации.

Проверять правдивость любых запросов, напрямую связываясь с банком через его официальные каналы.

Соблюдение этих простых правил поможет клиентам Сбербанка защитить свои финансы и избежать убытков, связанных с мошенничеством.