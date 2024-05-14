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С сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил россиян, на чьих телефонах есть «Сбербанк Онлайн»

В последние дни пользователи мобильного приложения Сбербанка столкнулись с уведомлениями о новых видах мошенничеств, которые угрожают безопасности их средств.

itcrumbs.ru

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В последние дни пользователи мобильного приложения Сбербанка столкнулись с уведомлениями о новых видах мошенничеств, которые угрожают безопасности их средств.

Банковские специалисты выявили, что аферисты, выдавая себя за сотрудников Сбербанка, активно распространяют мошеннические схемы по всей России.

Эти мошенники обращаются к клиентам через мессенджеры, предлагая обновить мобильное приложение. В случае отказа клиента, они утверждают о необходимости срочного обновления и просят пройти процедуру биометрической идентификации, которая включает манипуляции с экраном телефона. Согласие на эти действия может привести к тому, что мошенники получат доступ к чувствительной информации, такой как номера счетов, пин-коды и данные банковских карт, что в итоге может обернуться потерей всех денежных средств на счете.

Специалисты банка настаивают на том, что настоящие сотрудники Сбербанка никогда не будут инициировать подобные запросы. Для предотвращения потерь средств важно следовать нескольким основным правилам:

  • Не выполнять подозрительные просьбы от неизвестных лиц.
  • Не раскрывать личную информацию и данные банковских карт.
  • Обращаться напрямую в банк через официальный сайт или приложение для уточнения любых запросов.

Это предупреждение акцентирует внимание на новой угрозе в сфере онлайн-банкинга. Защитите свои финансы, избегая подозрительных действий и всегда проверяя подлинность запросов.

В контексте возникновения новых мошеннических угроз, клиентам Сбербанка необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность. Следуя рекомендациям специалистов, вы можете обезопасить свои средства от действий злоумышленников.

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