С сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил пользователей приложения «Сбербанк Онлайн»

Недавно пользователи мобильного приложения Сбербанка стали свидетелями тревожных уведомлений о новых мошеннических угрозах, подрывающих безопасность их финансов. Мошенники, маскирующиеся под сотрудников банка, активизировали распространение своих схем по всей Российской Федерации.

Как действуют мошенники?

Эти аферисты контактируют с клиентами через популярные мессенджеры, убеждая их в необходимости срочного обновления мобильного приложения. При отказе клиента обновить приложение, мошенники настаивают на проведении биометрической идентификации, что включает выполнение определенных действий с экраном телефона. Согласие на эти манипуляции может привести к утечке чувствительной информации, такой как номера счетов и данные банковских карт, что в итоге может обернуться полной потерей средств.

Как защититься от мошенников?

Специалисты Сбербанка подчеркивают, что настоящие сотрудники банка никогда не инициируют запросы на обновление приложений или проведение биометрической идентификации через незащищенные каналы связи. Для обеспечения безопасности своих средств, клиентам рекомендуется придерживаться следующих мер предосторожности:

Игнорировать подозрительные запросы от неизвестных лиц.

Никогда не раскрывать личную информацию и данные банковских карт.

Всегда сверять подлинность запросов, обращаясь напрямую в банк через официальный сайт или приложение.

В условиях возрастания мошеннических угроз, особенно важно для клиентов Сбербанка быть настороже и следовать рекомендациям банковских специалистов. Принятие этих мер поможет не только защитить ваш финансовый актив, но и предотвратить возможные финансовые потери из-за действий злоумышленников.