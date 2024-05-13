С сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил граждан, на чьих телефонах есть «Сбербанк Онлайн»

В последние несколько дней пользователи онлайн-приложения Сбербанка столкнулись с предупреждениями о новых угрозах, которые с сегодняшнего дня могут привести к потере денег со счетов.

Специалисты банка сообщили о новом мошенническом методе, распространившимся в разных регионах Российской Федерации. Злоумышленники, выдающие себя за сотрудников Сбербанка, связываются с пользователями через мессенджер и предлагают обновить мобильное приложение. Если пользователь отказывался, они предлагали обновить его немедленно, а для этого согласиться сдвинуть экран мобильного телефона для биометрической идентификации. Однако в случае согласия мошенники могли получить доступ к конфиденциальной информации, такой как номера счетов, коды безопасности и карты, что могло привести к потере всех средств на счете.

Банковские эксперты подчеркивают, что настоящие сотрудники банка никогда бы не обратились с подобной просьбой. Во избежание потери средств людям рекомендуется не выходить на экраны своих телефонов и не переводить деньги в ответ на просьбы неизвестных лиц.

Это важное предупреждение о новых угрозах мошенничества подчеркивает необходимость быть осторожными с онлайн-банкингом и защищать финансы.