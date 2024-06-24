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С сегодняшнего дня: Сбербанк порадовал всех россиян, которые пользуются Сбербанк Онлайн

Теперь обладатели банковских карт имеют возможность участвовать в нововведенной государственной программе через приложение «Сбербанк Онлайн», которая направлена на финансовое поощрение граждан.

dzen.ru

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Теперь обладатели банковских карт имеют возможность участвовать в нововведенной государственной программе через приложение «Сбербанк Онлайн», которая направлена на финансовое поощрение граждан для создания долгосрочных сбережений.

Эта инициатива, запущенная сегодня, доступна для всех пользователей приложения и предоставляет простую процедуру для начала участия.

Чтобы воспользоваться программой, клиентам необходимо войти в свой аккаунт в мобильном приложении банка, перейти в раздел, посвященный информации о накоплениях, выбрать опцию для долгосрочных инвестиций и следовать пошаговым инструкциям.

Сбербанк занимает лидирующие позиции среди российских банков, предлагая доступ к государственной программе сбережений, которая стала актуальной для свыше 80 миллионов пользователей этого приложения в России.

Участие в программе предусматривает получение значительных бонусов. В первые три года участники могут рассчитывать на получение до 108 тысяч рублей от государства в виде дополнительных накоплений. Помимо этого, предоставляется возможность воспользоваться налоговым вычетом до 52 000 рублей ежегодно от суммы накопленных средств, что может быть использовано для финансирования образования, приобретения жилья или планирования пенсии, сообщает pg11.ru.

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