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· Алина Алмакаева

С сегодняшнего дня: Сбербанк ошарашил пенсионеров, получающих пенсию на карту «Мир»

С сегодняшнего дня: Сбербанк ошарашил пенсионеров, получающих пенсию на карту «Мир»

yur-gazeta.ru

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Банковская карта стала новым способом получения пенсионных выплат для российских пенсионеров. Однако, несмотря на удобство такого способа, некоторые граждане до сих пор предпочитают получать деньги наличными в почтовых отделениях. В связи с этим, Сбербанк России предлагает специальные учебные лекции для пожилых граждан, с целью показать преимущества банковских карт и научить обеспечивать их безопасность.

Сегодняшняя ситуация связана с развитием различных видов мошенничества в отношении пенсионеров, связанного с использованием банковских карт. Чтобы предотвратить случаи мошенничества и помочь пожилым гражданам чувствовать себя увереннее, Сбербанк запустил серию учебных лекций.

На занятиях пенсионерам объясняют все преимущества использования банковских карт вместо наличных денег, а также делятся советами и рекомендациями по защите своих финансов от мошенников. Граждане пенсионного возраста смогут узнать, как безопасно снимать деньги с банковских карт и многое другое.

Обучающие семинары уже начали проводиться в отделениях Сбербанка в нескольких регионах страны, и сегодняшнее объявление охватывает все регионы Российской Федерации.

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