С сегодняшнего дня: Сбербанк ошарашил пенсионеров, получающих пенсию на карту «Мир»

Банковская карта стала новым способом получения пенсионных выплат для российских пенсионеров. Однако, несмотря на удобство такого способа, некоторые граждане до сих пор предпочитают получать деньги наличными в почтовых отделениях. В связи с этим, Сбербанк России предлагает специальные учебные лекции для пожилых граждан, с целью показать преимущества банковских карт и научить обеспечивать их безопасность.

Сегодняшняя ситуация связана с развитием различных видов мошенничества в отношении пенсионеров, связанного с использованием банковских карт. Чтобы предотвратить случаи мошенничества и помочь пожилым гражданам чувствовать себя увереннее, Сбербанк запустил серию учебных лекций.

На занятиях пенсионерам объясняют все преимущества использования банковских карт вместо наличных денег, а также делятся советами и рекомендациями по защите своих финансов от мошенников. Граждане пенсионного возраста смогут узнать, как безопасно снимать деньги с банковских карт и многое другое.

Обучающие семинары уже начали проводиться в отделениях Сбербанка в нескольких регионах страны, и сегодняшнее объявление охватывает все регионы Российской Федерации.