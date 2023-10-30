С сегодняшнего дня: Сбербанк огорошил всех, кто получает пенсию на банковскую карту

С сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил всех и каждого, кто получает пенсию на банковскую карту Надежда Острокол

Сбербанк внес существенные изменения в систему выплат пенсии на банковские карты, принося пожилым людям больше ясности и уверенности. Эту информацию подтвердила пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.

Сотрудники Сбербанка прошли дальнейшую разработку автоматической помощи через номер 900. Этот номер является официальным и позволяет получить ответы на вопросы, которые интересуют пенсионеров.

Пожилые люди часто обращаются в банк в поисках информации о точной дате зачисления пенсии на их банковскую карту. Ведь эта дата регулярно меняется от месяца к месяцу. Кроме того, время зачисления средств в течение дня остается неизвестным, а пожилым людям часто требуется срочный доступ к деньгам, чтобы оплатить коммунальные услуги, указала Киреева.



По словам эксперта, специалисты банка улучшили этот процесс, предусмотрев в работу автоматического помощника сценарии предугадывания. Если пенсионер обращается к голосовому помощнику в тот день, когда ожидает получение пенсии, автомат предполагает его намерения и информирует, что деньги будут зачислены на карту сегодня.

Обычно проходит некоторое время между переводом денег из Социального фонда в банк и их появлением на счетах пенсионеров. Однако пожилые люди хотят знать точный срок зачисления. Сотрудники колл-центра будут помогать им в этом. Новый механизм уже доступен для испытаний пенсионерами, которые могут позвонить по официальному номеру банка.