Новости России
· Алина Алмакаева

С сегодняшнего дня: Сбербанк огорошил всех, кто получает пенсию на банковскую карту

С сегодняшнего дня: Сбербанк огорошил всех, кто получает пенсию на банковскую карту

С сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил всех и каждого, кто получает пенсию на банковскую карту Надежда Острокол

Подписаться в Telegram

Сбербанк внес существенные изменения в систему выплат пенсии на банковские карты, принося пожилым людям больше ясности и уверенности. Эту информацию подтвердила пенсионный эксперт Анастасия Киреева, сообщает PRIMPRESS.

Сотрудники Сбербанка прошли дальнейшую разработку автоматической помощи через номер 900. Этот номер является официальным и позволяет получить ответы на вопросы, которые интересуют пенсионеров.

Пожилые люди часто обращаются в банк в поисках информации о точной дате зачисления пенсии на их банковскую карту. Ведь эта дата регулярно меняется от месяца к месяцу. Кроме того, время зачисления средств в течение дня остается неизвестным, а пожилым людям часто требуется срочный доступ к деньгам, чтобы оплатить коммунальные услуги, указала Киреева.


По словам эксперта, специалисты банка улучшили этот процесс, предусмотрев в работу автоматического помощника сценарии предугадывания. Если пенсионер обращается к голосовому помощнику в тот день, когда ожидает получение пенсии, автомат предполагает его намерения и информирует, что деньги будут зачислены на карту сегодня.

Обычно проходит некоторое время между переводом денег из Социального фонда в банк и их появлением на счетах пенсионеров. Однако пожилые люди хотят знать точный срок зачисления. Сотрудники колл-центра будут помогать им в этом. Новый механизм уже доступен для испытаний пенсионерами, которые могут позвонить по официальному номеру банка.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Жена бывшего прокурора Казани организовала бордель с несовершеннолетними и заставила малолетнюю проститутку делать аборт

Новости Казани

день назад

В Казани внучка Минтимера Шаймиева откроет пятизвездочный отель

отдушина от тараканов

Лонгриды

день назад

«Не жизнь, а тюрьма»: что известно о содержании белого медведя в казанском зооботсаде

Полезное

2 дня назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

постановка голоса для вокала в Екатеринбурге

Лонгриды

19 часов назад

Мобилизация в 2024 году: Медведев сделал экстренное заявление

Новости Казани

21 час назад

«Судейство в матче с «Рубином» было домашним»: что думает защитник «Балтики» о прошедшей игре

Новости Татарстана

13 часов назад

В Казани перенесли концерт Shaman

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане пройдёт акция «Ночь Музеев»
Лонгриды
день назад

«Не жизнь, а тюрьма»: что известно о содержании белого медведя в казанском зооботсаде

«Не жизнь, а тюрьма»: что известно о содержании белого медведя в казанском зооботсаде

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане пройдёт акция «Ночь Музеев»

Новости Татарстана

13 часов назад

В Казани перенесли концерт Shaman

Новости Казани

13 часов назад

«Поезд здоровья» прибыл в Казань

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане увеличилось число работников в сфере перевозок
Жена бывшего прокурора Казани организовала бордель с несовершеннолетними и заставила малолетнюю проститутку делать аборт
Новости Казани
день назад

Жена бывшего прокурора Казани организовала бордель с несовершеннолетними и заставила малолетнюю проститутку делать аборт

Лонгриды

19 часов назад

Мобилизация в 2024 году: Медведев сделал экстренное заявление

Новости Казани

19 часов назад

Госавтоинспекция поздравила казанских водителей с Днем автомобилиста

Новости Казани

21 час назад

«Судейство в матче с «Рубином» было домашним»: что думает защитник «Балтики» о прошедшей игре
Знакомство с миром детских бассейнов Казани: правильный подход и работа в тандеме с медицинским центром
Интересное в Казани
4 дня назад

Знакомство с миром детских бассейнов Казани: правильный подход и работа в тандеме с медицинским центром