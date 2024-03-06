С сегодняшнего дня: Сбербанк обрадовал всех, у кого на телефоне установлено мобильное приложение организации

Сбербанк представил новую программу, доступную через мобильное приложение, которая позволяет клиентам получать дополнительные средства от государства.

Это предложение призвано помочь гражданам накапливать деньги на различные цели, будь то крупные покупки или финансовое обеспечение на будущее. Участие в программе доступно всем владельцам банковских карт через несколько простых шагов в мобильном приложении.

Эксперты отмечают, что это новшество делает Сбербанк одним из первых банков в России, предоставивших подобную возможность своим клиентам. Участники программы имеют возможность получить различные бонусы, такие как дополнительные средства от властей и налоговые вычеты, что делает эту программу привлекательной для широкого круга пользователей, сообщает «Наша газета».