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С сегодняшнего дня: Сбербанк обрадовал всех россиян, у которых на телефоне есть Сбербанк Онлайн

С сегодняшнего дня: Сбербанк обрадовал всех россиян, у которых на телефоне есть Сбербанк Онлайн

kubnews.ru

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Сбербанк предлагает новую возможность для владельцев банковских карт через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн". Теперь пользователи могут получать дополнительные средства от государства. Эта программа начала свою работу сегодня.

Реализованная в текущем году государством, новая программа по накоплениям денежных средств была задумана с целью помощи гражданам в накоплении на крупные покупки или будущие нужды. Присоединиться к программе можно всего несколькими кликами в мобильном приложении Сбербанка.

Функционал доступен для всех пользователей "Сбербанк Онлайн". Для участия в программе необходимо зайти в мобильное приложение банка, выбрать соответствующий раздел с информацией о накоплениях, а затем перейти к графе долгосрочных сбережений и следовать инструкциям на экране.


Сбербанк стал одним из первых финансовых учреждений в России, предоставивших своим клиентам такую удобную возможность совместных накоплений с государством. Приложение, которое уже используется около 80 миллионами россиян, делает эту возможность актуальной практически для каждого человека.

Участники программы могут получать различные бонусы. Например, в течение первых трех лет участия можно получить до 108 тысяч рублей дополнительных средств от государства. Кроме того, каждый год можно будет вернуть до 52 тысяч рублей в качестве налогового вычета по общему объему накоплений. Такой подход дает возможность использовать деньги на образование, покупку жилья или для накоплений на пенсию, заверяют организаторы программы.

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