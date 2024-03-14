С сегодняшнего дня: Сбербанк обрадовал всех россиян, у которых на телефоне есть Сбербанк Онлайн

Сбербанк предлагает новую возможность для владельцев банковских карт через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн". Теперь пользователи могут получать дополнительные средства от государства. Эта программа начала свою работу сегодня.



Реализованная в текущем году государством, новая программа по накоплениям денежных средств была задумана с целью помощи гражданам в накоплении на крупные покупки или будущие нужды. Присоединиться к программе можно всего несколькими кликами в мобильном приложении Сбербанка.



Функционал доступен для всех пользователей "Сбербанк Онлайн". Для участия в программе необходимо зайти в мобильное приложение банка, выбрать соответствующий раздел с информацией о накоплениях, а затем перейти к графе долгосрочных сбережений и следовать инструкциям на экране.



Сбербанк стал одним из первых финансовых учреждений в России, предоставивших своим клиентам такую удобную возможность совместных накоплений с государством. Приложение, которое уже используется около 80 миллионами россиян, делает эту возможность актуальной практически для каждого человека.Участники программы могут получать различные бонусы. Например, в течение первых трех лет участия можно получить до 108 тысяч рублей дополнительных средств от государства. Кроме того, каждый год можно будет вернуть до 52 тысяч рублей в качестве налогового вычета по общему объему накоплений. Такой подход дает возможность использовать деньги на образование, покупку жилья или для накоплений на пенсию, заверяют организаторы программы.Вкладчики QIWI-банка в Татарстане вернули себе 60 млн рублей. Подробнее в нашем телеграмм-канале