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С сегодняшнего дня проезд на «Аэроэкспрессе» подорожал до 650 рублей

С 3 декабря 2024 года стоимость проезда на «Аэр...

dzen.ru

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С 3 декабря 2024 года стоимость проезда на «Аэроэкспрессе» вновь увеличилась, что стало неприятной традицией в преддверии Нового года.

Билеты на поездку в стандартном классе теперь стоят 650 рублей, что на 100 рублей больше, чем до повышения. Проезд в бизнес-классе подорожал до 1500 рублей, а ранее его стоимость составляла 1200 рублей.

Цены на маршрутки «Аэроэкспресса» тоже выросли

Не только железнодорожные маршруты подорожали. Экспресс-автобусы компании, которые соединяют столицу с ключевыми аэропортами, также испытали на себе повышение тарифов. Теперь поездка на автобусах, курсирующих между станциями метро «Ховрино» и Шереметьево, а также между «Домодедовской» и Домодедово, будет стоить 400 рублей вместо прежних 350 рублей.

Причины повышения тарифов

В компании объясняют увеличение стоимости проезда ростом инфляции, а также повышением цен на обслуживание подвижного состава и эксплуатацию маршрутов. Важным фактором, вероятно, также стало открытие метро во Внуково, что лишило «Аэроэкспресс» одной из своих ключевых направлений. Теперь пассажиры, желающие добраться до аэропорта, могут воспользоваться обычными электричками.

Историческая справка

Это не первое повышение цен на «Аэроэкспресс» за последние годы. В 2020 году, в условиях пандемии, стоимость билетов была снижена до 300 рублей за стандартную поездку. Однако уже с 2022 года цена начала расти, возвращаясь к прежним уровням. В 2023 году стоимость билета выросла с 500 до 550 рублей, а в декабре 2024 года стоимость стандартного билета снова увеличилась — на этот раз до 650 рублей.

Как это скажется на пассажирах

Очевидно, что увеличение тарифов может повлиять на число пассажиров, особенно тех, кто пользуется «Аэроэкспрессом» не так часто. Путешественники, выбирающие комфорт и скорость, наверняка продолжат использовать этот сервис, однако для многих теперь поездка на «Аэроэкспрессе» может стать менее доступной.

Таким образом, «Аэроэкспресс» продолжает повышать цены, что стало неизбежной реакцией на экономические изменения и рост операционных затрат. Примечательно, что несмотря на повышение тарифов, компания не упускает возможности предоставить быстрый и комфортный сервис для пассажиров, стремящихся быстро добраться в аэропорт. Вопрос в том, как часто пассажиры будут готовы платить за этот комфорт в условиях роста цен.

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