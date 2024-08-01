С сегодняшнего дня при выезде из города начнут аннулировать права: в РФ водителей ждет неприятный сюрприз

С приходом лета, когда дорожное движение в России достигает своего пика, Госавтоинспекция инициирует специализируемую кампанию по борьбе с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения.

Это направлено на уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с алкоголем, которые, как правило, растут в летний период.

Расширение мер контроля

Начиная с августа, ГИБДД планирует разместить дополнительные контрольные пункты на основных магистралях и выездах из крупных населённых пунктов. Главная задача инспекторов на этих постах заключается в проверке водителей на предмет трезвости с помощью алкотестеров. Примечательно, что теперь отказ от прохождения дыхательного теста на алкоголь будет восприниматься как признание вины и повлечёт за собой серьёзные юридические последствия.

Ужесточение ответственности для нарушителей

В рамках кампании предусмотрены строгие санкции для водителей, пойманных за управлением автомобилем в нетрезвом состоянии. Нарушителей могут лишить права управления транспортным средством на срок до двух лет. Также усиливается ответственность для тех, кто владеет автомобилем и предоставляет свои машины лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Профилактические и образовательные задачи

Главной целью данной кампании является не только наказание, но и профилактика дорожно-транспортных происшествий. ГИБДД активно продвигает повышение общественного осознания о последствиях вождения в нетрезвом виде, стремясь предотвратить потенциальные трагедии и повысить уровень безопасности на дорогах.

Ожидания от кампании

Считается, что по мере ужесточения контроля и реализации образовательных инициатив, количество аварий, связанных с алкоголем, существенно снизится. Эти меры создадут более безопасные условия на дорогах для всех участников дорожного движения, подчеркивая значение ответственного отношения к вождению.