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· Алина Алмакаева

С сегодняшнего дня будет полный запрет: важный сюрприз ожидает всех россиян, переводящих деньги с карты на карту

С сегодняшнего дня будет полный запрет: важный сюрприз ожидает всех россиян, переводящих деньги с карты на карту

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Владельцы банковских карт, осуществляющие переводы между картами, получили важные уведомления о грядущих изменениях. С 31 декабря вступят в силу новые правила использования карт, и некоторые операции будут полностью запрещены, передает пресс-служба Primpress.

Согласно информации экспертов, изменения в законодательстве привели к введению новых норм для владельцев банковских карт. Благодаря этому, пользователи смогут эффективнее защитить свои средства от незаконного списания. Кроме того, перечень страховых случаев значительно расширится.

Ранее банки предлагали своим клиентам страховку на случай списания средств после уведомления о потере карты. Однако новый закон полностью запрещает банкам предлагать такие услуги. Минимальная сумма возврата будет составлять не менее 100 000 рублей суммы, списанной с карты.

В ближайшем будущем Центральный банк будет информировать клиентов о всех переводах без их согласия по новому образцу, а операторы электронных платформ предоставят данную информацию. Уведомление будет содержать данные обо всех участниках операции, включая их мобильные номера, СНИЛС и ИНН.

Более того, все незаконные переводы будут немедленно передаваться в полицию. Регулирующие органы рынка обязаны предоставлять соответствующую информацию правоохранительным органам. Такие меры позволят более эффективно защитить граждан и ускорить процесс расследования случаев кражи денег с карты.

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