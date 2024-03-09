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· Артем Акчурин

С сегодняшнего дня будет полный запрет: неожиданный сюрприз ожидает всех россиян, переводящих деньги с карты на карту

С сегодняшнего дня будет полный запрет: неожиданный сюрприз ожидает всех россиян, переводящих деньги с карты на карту

Primpress

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Владельцы банковских карт, которые осуществляют переводы между картами, должны быть готовы к существенным изменениям. Будут введены новые правила для пользователей карт, и некоторые действия станут абсолютно запрещены, сообщает агентство Primpress.

Эксперты уведомили, что новые нормы для владельцев банковских карт вступят в силу в результате изменений в законодательстве. Владельцы карт смогут защитить себя от незаконного списания средств со своих счетов с помощью новой процедуры. Кроме того, перечень ситуаций, в которых предоставляется страховка, значительно расширится.

Ранее банки предлагали своим клиентам застраховать свои денежные средства в случае списания при уведомлении об утере карты. Однако закон требовал от банков обязательного возврата средств клиенту без оплаты. Теперь банкам полностью запрещено предлагать такую страховку. Минимальная сумма возмещения составит не менее 100 000 рублей списанных с карты.

В ближайшем будущем Центральный банк будет информировать всех клиентов о всех переводах без их согласия в новом формате, а операторы электронных платформ будут предоставлять эти данные. Уведомление будет содержать информацию обо всех участниках операции, включая их мобильные номера, СНИЛС и ИНН.

Кроме того, незаконные переводы будут незамедлительно передаваться в полицию. Регулятор рынка предоставит такую информацию правоохранительным органам. Это позволит защитить граждан и ускорить расследование случаев кражи денег с карты.

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