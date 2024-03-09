С сегодняшнего дня будет полный запрет: неожиданный сюрприз ожидает всех россиян, переводящих деньги с карты на карту
Primpress
Владельцы банковских карт, которые осуществляют переводы между картами, должны быть готовы к существенным изменениям. Будут введены новые правила для пользователей карт, и некоторые действия станут абсолютно запрещены, сообщает агентство Primpress.
Эксперты уведомили, что новые нормы для владельцев банковских карт вступят в силу в результате изменений в законодательстве. Владельцы карт смогут защитить себя от незаконного списания средств со своих счетов с помощью новой процедуры. Кроме того, перечень ситуаций, в которых предоставляется страховка, значительно расширится.
В ближайшем будущем Центральный банк будет информировать всех клиентов о всех переводах без их согласия в новом формате, а операторы электронных платформ будут предоставлять эти данные. Уведомление будет содержать информацию обо всех участниках операции, включая их мобильные номера, СНИЛС и ИНН.
Кроме того, незаконные переводы будут незамедлительно передаваться в полицию. Регулятор рынка предоставит такую информацию правоохранительным органам. Это позволит защитить граждан и ускорить расследование случаев кражи денег с карты.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань