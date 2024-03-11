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· Ульяна Сенько

С сегодняшнего дня будет полностью запрещено: важный сюрприз ожидает всех россиян, переводящих деньги с карты на карту

С сегодняшнего дня будет полностью запрещено: важный сюрприз ожидает всех россиян, переводящих деньги с карты на карту

o-kemerovo.ru

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Российским гражданам обещаются перемены в мире финансовых переводов, и эти изменения могут стать весьма выгодными для всех, кто пользуется банковскими услугами.

Недавно вынесенное решение суда высшей инстанции проливает свет на недобросовестные практики некоторых крупных банков, изменяя правила игры и защищая интересы граждан.

В соответствии с информацией от PRIMPRESS, решение суда вступит в силу сразу после своего принятия и нанесет удар по высоким комиссиям за денежные переводы, которые взимают российские банки. Это решение является результатом спора между одной из российских компаний и крупным банком, касающегося комиссии за переводы средств между банковскими картами.

Как рассказала юрист Ирина Сивакова, некоторые банки брали слишком высокие комиссии за подобные операции, иногда достигая до 10 процентов от суммы перевода. Теперь же Верховный суд вынес решение в пользу граждан, указав на то, что такие комиссии являются необоснованно высокими и могут мешать осуществлению финансовых операций.

Это решение суда создает новый прецедент и проливает свет на несправедливые практики финансовых учреждений. Следует отметить, что такие изменения не только устанавливают пределы комиссий за денежные переводы, но и защищают интересы клиентов российских банков, обеспечивая им более справедливые условия для финансовых операций.

Теперь, с новыми правилами, российские банки будут обязаны соблюдать ограничения по размеру комиссий за денежные переводы, что, безусловно, сделает финансовые операции более доступными и прозрачными для всех граждан.

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