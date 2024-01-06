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· Артем Акчурин

С сегодняшнего дня будет полностью запрещено: огненный сюрприз ждет россиян, которые переводят деньги с карты на карту

С сегодняшнего дня будет полностью запрещено: огненный сюрприз ждет россиян, которые переводят деньги с карты на карту

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Новые правила для владельцев банковских карт вступают в силу с 31 декабря. Они были введены в результате изменений в законодательстве. Владельцы карт смогут защитить себя от незаконных списаний и страховые случаи станут шире.

Ранее банки предлагали страхование денежных средств только после уведомления о потере карты. Однако, согласно новым правилам, банки больше не смогут навязывать такую страховку и должны будут бесплатно вернуть клиенту не менее 100 000 рублей, списанных с карты.

Центральный банк будет информировать о всех переводах без согласия клиента по новому образцу, а операторы электронных платформ будут предоставлять соответствующие данные. Уведомления будут содержать информацию обо всех участниках операции, включая их мобильные номера, СНИЛС и ИНН.

Незаконные переводы будут незамедлительно передаваться в полицию, чтобы защитить граждан и ускорить расследование случаев кражи денег с карт.

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