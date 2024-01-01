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С сегодняшнего дня будет полностью запрещено: неожиданный сюрприз ждет россиян, которые переводят деньги с карты на карту

С сегодняшнего дня будет полностью запрещено: неожиданный сюрприз ждет россиян, которые переводят деньги с карты на карту

primpress

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Владельцам банковских карт, которые совершают переводы с одной карты на другую, было объявлено о значительных изменениях. С 31 декабря ожидаются новые правила для пользователей карт, и некоторые действия станут полностью запрещены, информирует primpress.

Эксперты сообщили, что новые нормы для владельцев банковских карт вступают в силу благодаря изменениям в законодательстве. Владельцы карт смогут защитить себя от незаконного списания средств со своих счетов новым способом. Кроме того, список страховых случаев значительно расширится.

Ранее банки предлагали клиентам застраховать свои денежные средства в случае списания после уведомления о потере карты. Однако закон строго требовал от банков вернуть деньги клиенту бесплатно. Теперь банкам полностью запрещено предлагать такую страховку. Минимальная сумма возврата составит не менее 100 000 рублей списанных с карты.

В ближайшем будущем Центральный банк будет информировать о всех переводах без согласия клиента по новому образцу, а операторы электронных платформ будут предоставлять эти данные. Уведомление будет содержать информацию обо всех участниках операции, включая их мобильные номера, СНИЛС и ИНН.

Кроме того, незаконные переводы будут немедленно передаваться в полицию. Регулятор рынка предоставит такую информацию правоохранительным органам. Это позволит защитить граждан и ускорить расследование случаев кражи денег с карты.

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