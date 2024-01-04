С сегодняшнего дня будет полностью запрещено: неожиданно приятный сюрприз ждет россиян, которые переводят деньги с карты на карту

Владельцам банковских карт, осуществляющим переводы средств между картами, было объявлено о значительных изменениях. С 31 декабря вступают в силу новые правила для держателей карт, и некоторые действия станут запрещены.

По информации от Primpress, специалисты рассказали, что новые нормы для владельцев карт вступают в силу благодаря изменениям в законодательстве. Владельцы банковских карт смогут обезопасить свои счета от незаконных списаний с помощью нового способа защиты. Кроме того, список страховых случаев увеличится.

В прошлом банки предлагали клиентам страхование денежных средств в случае списания после уведомления о потере карты. Однако легислативные требования настаивали на бесплатном возврате средств клиентам со стороны банков. Теперь банкам будет полностью запрещено навязывать такую страховку. Минимальная сумма возврата составит не менее 100,000 рублей списанных с карты.

В будущем Центральный Банк будет информировать о всех переводах без согласия клиента по новому протоколу, а операторы электронных платформ будут предоставлять эти данные. Уведомление будет содержать информацию обо всех участниках операции, включая их мобильные номера, номера страхового свидетельства индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и индивидуальные налоговые номера (ИНН).

Кроме того, незаконные переводы будут незамедлительно передаваться в полицию. Регулятор рынка предоставит правоохранительным органам такие сведения, что позволит защитить граждан и ускорить расследование краж денег с карт.