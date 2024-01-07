С сегодняшнего дня будет полностью запрещено: назревший сюрприз ждет россиян, которые переводят деньги с карты на карту

Владельцам банковских карт, которые переводят средства с одной карты на другую, сообщается о значительных изменениях. С 31 декабря вступают в силу новые правила для держателей карт, и некоторые действия станут полностью запрещены.



Эксперты объяснили, что новые нормы для владельцев банковских карт вступают в силу благодаря изменениям в законодательстве. Владельцы карт смогут защитить свои счета от незаконных списаний новым способом. Кроме того, список страховых случаев значительно расширится.





Ранее банки предлагали клиентам страхование денежных средств в случае списания после уведомления о потере карты. Однако закон требовал, чтобы банки возвращали деньги клиенту бесплатно. Теперь банкам будет полностью запрещено навязывать такую страховку. Минимальная сумма возврата составит не менее 100 000 рублей списанных с карты.В ближайшем будущем Центральный банк будет информировать клиентов о всех переводах без их согласия по новому образцу, а операторы электронных платформ будут предоставлять эти данные. Уведомления будут содержать информацию обо всех участниках операции, включая их мобильные номера, СНИЛС и ИНН.Кроме того, незаконные переводы будут немедленно передаваться в полицию. Регулятор рынка предоставит такие сведения правоохранительным органам. Это позволит защитить граждан и ускорить расследование случаев кражи денег с карт.