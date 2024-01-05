Новости России
· Алина Алмакаева

С сегодняшнего дня будет полностью запрещено: феерично приятный сюрприз ждет россиян, которые переводят деньги с карты на карту

С сегодняшнего дня будет полностью запрещено: феерично приятный сюрприз ждет россиян, которые переводят деньги с карты на карту

aif.ru

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Владельцам банковских карт, осуществляющим переводы средств между картами, было объявлено о вступлении в силу значительных изменений. С 31 декабря вступят в силу новые правила для держателей карт, в результате чего некоторые действия будут запрещены.

Согласно информации от Primpress, специалисты рассказали, что новые нормы для владельцев карт будут действовать на основе изменений в законодательстве. Держатели банковских карт смогут обезопасить свои счета от незаконных списаний при помощи новых механизмов защиты. Кроме того, количество страховых случаев, покрываемых страховкой, также увеличится.

Ранее банки предлагали клиентам страхование их денежных средств в случае списания после уведомления о потере карты. Однако легислативные требования настаивали на обязательном бесплатном возврате средств клиентам со стороны банков. В настоящее время банкам полностью запрещено будут навязывать такую страховку. Минимальная сумма возврата будет составлять не менее 100,000 рублей списанных с карты.


В будущем Центральный Банк будет информировать о всех переводах без согласия клиента по новому протоколу, в то время как операторы электронных платформ будут предоставлять эти данные. Уведомление будет содержать информацию о всех участниках операции, включая их мобильные номера, номера страхового свидетельства индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и индивидуальные налоговые номера (ИНН).

Кроме того, незаконные переводы будут немедленно передаваться в полицию. Регулятор рынка предоставит правоохранительным органам такие сведения, что позволит защитить граждан и ускорить расследование краж денег с карт.

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