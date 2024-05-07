С сегодняшнего дня без правительства: Кабмин отправился в отставку

Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед новоизбранным Президентом Российской Федерации.

В соответствии с Конституцией и федеральным законом РФ, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о завершении работы действующего кабинета министров перед вновь избранным Президентом. Это решение открывает путь для формирования нового состава правительства.

Этапы формирования нового правительства:

Утверждение Председателя: Новый премьер-министр будет утвержден после одобрения его кандидатуры Государственной Думой. После этого президент издаст указ о его назначении. Предложения по структуре: Через 7 дней после своего утверждения, премьер-министр представит президенту российского государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти.

Таким образом, завершение полномочий нынешнего состава кабинета соответствует конституционному порядку и прокладывает путь к обновлению.