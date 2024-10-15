«С понедельника запретят садиться за руль»: в РФ водителей ждет новый сюрприз

Госавтоинспекция совместно со службой судебных приставов начала проводить проверки, которые могут повлиять на водителей с долгами. Новая инициатива направлена на взыскание задолженностей через временное ограничение прав на вождение.

Чтобы не попасть в список должников, водителям стоит проверить свою задолженность и избежать возможных неприятностей.

Кого коснётся проверка?

Под действие новой меры попадают граждане, которые имеют задолженности по алиментам, налогам, кредитам или штрафам ГИБДД. Водители с непогашенными долгами могут столкнуться с временным запретом на управление автомобилем до момента полной выплаты задолженности. Хотя права не будут физически изъяты, водителям будет запрещено садиться за руль до тех пор, пока долг не будет погашен.

Как это работает?

Проверка долгов и последующее ограничение прав стали возможны благодаря сотрудничеству ГИБДД с Федеральной службой судебных приставов. При наличии долга свыше 10 тысяч рублей, судебные приставы могут инициировать временный запрет на управление транспортным средством. Это касается как крупных должников, так и тех, у кого сумма задолженности относительно невелика.

Почему это эффективно?

Эксперты отмечают, что данная мера — мощный стимул для неплательщиков. Лишение возможности управлять автомобилем мотивирует людей быстрее выплачивать долги. Например, в крупных городах такая инициатива уже позволила взыскать миллиарды рублей в виде долгов за налоги, алименты и другие обязательства.

Как проверить себя?

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, водителям рекомендуется заранее проверить свои задолженности. Это можно сделать через онлайн-сервисы на сайтах ведомств, где можно узнать о наличии долгов и принять меры для их устранения до того, как будет введён запрет на вождение.

Проверка на наличие долгов и возможность временного лишения прав — это новый эффективный инструмент в борьбе с задолженностями. Водители, которые не хотят оказаться в списке должников, должны быть внимательны и следить за своими финансовыми обязательствами. Это не только убережёт их от временного запрета на вождение, но и поможет избежать других проблем с законом.