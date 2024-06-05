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«С понедельника станет бесплатным для каждого пенсионера». Новая льгота вводится в России в июне

Летом этого года российские пенсионеры будут рады узнать о запуске обширной серии бесплатных мероприятий, специально разработанных для обогащения их социальной и культурной жизни.

prufy.ru

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Летом этого года российские пенсионеры будут рады узнать о запуске обширной серии бесплатных мероприятий, специально разработанных для обогащения их социальной и культурной жизни.

Обширная программа для пожилых:

По словам эксперта по пенсионным вопросам Анастасии Киреевой, новый перечень культурных и спортивных событий, предложенных региональными властями, направлен на активизацию и разнообразие жизни старшего поколения. Эти мероприятия, охватывающие все регионы, станут доступными для всех желающих.

Культурное и физическое развитие:

В Нижегородской области, например, предусмотрено более 80 событий, ориентированных на улучшение здоровья и культурное развитие. Среди предложений — бесплатные лекции о здоровом образе жизни, мастер-классы и встречи с известными личностями из мира искусства и литературы.

Физическая активность для пожилых:

Также в программу включены занятия физической активностью, такие как настольный теннис и скандинавская ходьба, под руководством квалифицированных тренеров. Эти активности адаптированы к возрастным особенностям участников, что позволяет им поддерживать здоровье и активность.

Цели мероприятий и их доступность:

Главная цель этих инициатив — повысить качество жизни пенсионеров, укрепляя их физическое и эмоциональное благополучие. Мероприятия разработаны таким образом, чтобы быть доступными для широкого круга лиц старшего возраста, включая мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет.

Запуск этих мероприятий в мае 2024 года демонстрирует стремление региональных властей России обеспечить старшему поколению граждан активное и содержательное времяпрепровождение. Это шанс не только получить новые знания и умения, но и активно взаимодействовать с обществом, наслаждаясь каждым моментом своей жизни,сообщает progorodsamara.ru.

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