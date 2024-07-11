«С понедельника станет абсолютно бесплатным для каждого российского пенсионера». Новая льгота вводится в июле

Этим летом российские пенсионеры забудут о скуке: власти по всей стране запускают беспрецедентную программу бесплатных мероприятий, призванных сделать отдых старшего поколения ярким, интересным и полезным. Об этом рассказала эксперт по пенсионным вопросам Анастасия Киреева.

Чем же займутся пенсионеры этим летом? Выбор впечатляет!

Культурный досуг: Концерты, выставки, театральные постановки – организаторы предусмотрели развлечения на любой вкус.

Обучение и развитие: Мастер-классы, лекции, образовательные семинары – пенсионеры смогут приобрести новые знания и навыки.

Забота о здоровье: Особое внимание уделено физической активности: скандинавская ходьба, настольный теннис и другие виды спорта, адаптированные для людей старшего возраста.

Индивидуальный подход: Программы формируются с учетом интересов и потребностей каждого участника, чтобы никто не остался в стороне.

Новая инициатива – это не просто способ организовать досуг пенсионеров. Это возможность вести активный образ жизни, заводить новые знакомства, развиваться и получать положительные эмоции.

Как отмечает издание «ProgorodSamara», летние программы для россиян старшего поколения — это важный шаг на пути к созданию общества, где каждый, независимо от возраста, чувствует себя нужным и востребованным.