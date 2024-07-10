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«С понедельника станет абсолютно бесплатным для каждого пенсионера». Новая льгота вводится в России в июле

Этим летом пожилые граждане России смогут активно и интересно провести время благодаря новой инициативе, нацеленной на обогащение их социальной и культурной жизни.

mos.ru

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Этим летом пожилые граждане России смогут активно и интересно провести время благодаря новой инициативе, нацеленной на обогащение их социальной и культурной жизни.

Согласно информации от Анастасии Киреевой, эксперта по пенсионным вопросам, местные власти разработали обширную программу бесплатных мероприятий, доступных для всех пожилых россиян.

Разнообразие мероприятий

Программа включает в себя культурные мероприятия, образовательные лекции, мастер-классы и встречи с известными личностями, которые будут проводиться по всей стране. В Нижнем Новгороде, например, запланировано более 80 различных событий, от фокусировки на здоровье и до культурного развития.

Физическая активность для здоровья

Особое внимание уделяется физической активности, которая важна для поддержания здоровья в пожилом возрасте. Пенсионеры смогут участвовать в занятиях настольным теннисом, скандинавской ходьбой и других формах упражнений, подходящих для людей старшего возраста.

Программы поддержки и развития

Мероприятия разработаны таким образом, чтобы способствовать не только физическому, но и эмоциональному благополучию участников. Введение индивидуальных программ позволит учесть специфические потребности каждого участника, делая их участие максимально комфортным и продуктивным.

Инициатива предоставляет пожилым гражданам возможности для активного участия в социальной жизни, поддержания здоровья и обогащения духовного мира. Это не только способ вовлечь пожилое население в активные действия, но и возможность для их личностного роста и социальной адаптации.

Таким образом, летние мероприятия для пожилых граждан становятся не только способом досуга, но и важной частью их социальной интеграции и поддержки со стороны общества и государства, сообщает progorodsamara.

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