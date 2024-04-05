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«С понедельника бесплатно для каждого российского пенсионера»: новая льгота действует с апреля

«С понедельника бесплатно для каждого российского пенсионера»: новая льгота действует с апреля

bangkokbook.ru

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В апреле текущего года вступила в силу новая программа для пенсионеров России, предоставляющая им бесплатный доступ к широкому спектру мероприятий.

Эта инициатива охватывает все регионы страны, позволяя пожилым людям активно участвовать в различных активностях без каких-либо затрат.

Региональные власти обновили и расширили перечень доступных для пенсионеров программ, включив в него многообразные образовательные и развлекательные мероприятия. Особое внимание уделено созданию и развитию клубов «Долголетие», цель которых — стимулировать социальную и физическую активность среди пожилого населения.

Например, в Нижнем Новгороде апрель обещает быть насыщенным: запланировано более 80 разнообразных мероприятий, от лекций и мастер-классов до физических упражнений и творческих встреч. Пенсионеры получат возможность участвовать в спортивных занятиях, таких как настольный теннис и скандинавская ходьба, под руководством профессиональных инструкторов.

Эта инициатива представляет собой значительный шаг в поддержке благополучия и качества жизни пожилых людей, позволяя им сохранять активность, расширять социальные связи и укреплять здоровье. Все эти возможности теперь доступны бесплатно для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, открывая перед ними новые горизонты для обогащения своего досуга.

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