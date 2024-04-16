«С понедельника бесплатно для каждого пенсионера»: новая льгота в России действует с 15 апреля

С апреля текущего года для пожилых жителей России началась новая эпоха активного и культурного досуга: они получили возможность бесплатно посещать разнообразные мероприятия по всей стране.

Эта инициатива внедрена региональными властями и охватывает все муниципалитеты, предлагая пенсионерам доступ ко всем запланированным активностям в течение месяца.

В каждом регионе теперь действуют специализированные клубы "Долголетие", организующие культурные, образовательные и спортивные события для старшего поколения. Например, в Нижнем Новгороде на апрель намечено свыше 80 мероприятий, начиная от лекций по здоровью и саморазвитию, до творческих встреч и мастер-классов. Пенсионеры имеют возможность без оплаты участвовать во всех планируемых событиях с первого дня месяца.

Помимо интеллектуального обогащения, старшее поколение может заниматься физической активностью. К числу доступных видов спорта относятся настольный теннис, скандинавская ходьба и другие. Занятия проводятся под руководством квалифицированных тренеров, что гарантирует безопасность и адекватную нагрузку для участников.

Эта программа предоставляет пенсионерам, начиная с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, широкие возможности для улучшения как физического, так и эмоционального состояния. Бесплатный доступ к мероприятиям способствует активной социализации старшего поколения и поддерживает их здоровье и благополучие на новом уровне.