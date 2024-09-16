Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

С первым снегом приобретаю 3 л уксуса: подсказал мудрый старичок из деревни — дома безмятежно всю зиму

Мудрый старичок из деревни однажды поделился пр...

vk.com

Подписаться в Telegram

С наступлением холодов и первым снегом многие начинают искать способы сделать свой дом уютным и комфортным на всю зиму.

Мудрый старичок из деревни однажды поделился простым, но удивительно действенным секретом: для поддержания чистоты, уюта и комфорта в доме всю зиму достаточно трех литров обычного уксуса. Этим методом пользуются каждый год, и теперь их зима проходит безмятежно и без лишних забот. Что же такого удивительного в этом совете?

Уксус — универсальное средство для всего дома

Уксус — это не просто ингредиент для консервирования или заправки салатов. Его можно использовать как экологически чистое и доступное средство для поддержания порядка в доме. Он не только очищает поверхности, но и обладает антибактериальными свойствами, помогает бороться с плесенью и неприятными запахами. Вот как я использую три литра уксуса в разные части дома с наступлением зимы.

1. Борьба с конденсатом и плесенью

Зимой из-за перепадов температур в доме часто появляется конденсат, особенно на окнах и в сырых местах, таких как ванная комната. Это идеальная среда для развития плесени. Вот как уксус помогает:

  • Протирать окна и стены: смешайте уксус с водой в пропорции 1:1 и протрите окна и стены в местах скопления влаги. Уксус поможет не только убрать конденсат, но и предотвратить появление плесени.
  • Для ванной: для борьбы с плесенью в швах плитки и на сантехнике распылите чистый уксус на поверхности и оставьте на 30 минут, затем протрите щеткой или губкой.

2. Освежение воздуха и устранение запахов

Зимой воздух в доме становится более тяжёлым из-за закрытых окон и сухости. Запахи готовки, домашних животных или просто застойный воздух могут накапливаться. Уксус — натуральный дезодорант, который освежает и очищает воздух:

  • Используйте уксус в увлажнителе: добавьте небольшое количество уксуса в воду увлажнителя, чтобы освежить воздух и убить бактерии.
  • Устранение неприятных запахов: налейте уксус в небольшие ёмкости и поставьте их в разных уголках комнаты. Он поглотит неприятные запахи, оставив воздух свежим.

3. Очистка отопительных радиаторов

Зимой радиаторы и отопительные приборы работают на полную мощность, и со временем на них скапливается пыль и грязь, что ухудшает эффективность их работы. Уксус помогает не только очистить радиаторы, но и устранить запахи, которые могут исходить от нагретой пыли:

  • Протрите радиаторы раствором уксуса и воды: смешайте уксус с водой в равных пропорциях и протрите радиаторы, чтобы удалить скопившуюся пыль и освежить воздух.

4. Уборка кухонных поверхностей

Зима — это время, когда мы готовим больше горячих блюд, что может привести к накоплению жира и грязи на кухонных поверхностях. Уксус помогает справиться с этой проблемой быстро и эффективно:

  • Чистка столешниц и плит: протрите кухонные поверхности раствором уксуса и воды, чтобы удалить жирные пятна и загрязнения.
  • Удаление накипи с чайника и кофеварки: залейте уксус в чайник или кофеварку и дайте постоять несколько часов, затем тщательно промойте водой.

5. Чистота ковров и текстиля

Зимой к нам в дом попадает грязь и слякоть с улицы, особенно если в доме есть дети и домашние животные. Уксус — отличное средство для чистки ковров и текстиля:

  • Уборка ковров: разведите уксус в воде (1:3) и слегка протрите ковры этим раствором. Это удалит грязь и освежит ворс.
  • Удаление пятен: смешайте уксус с содой и нанесите на пятна от грязи или еды, оставьте на 10-15 минут, а затем протрите влажной тряпкой.

6. Поддержание свежести в шкафах и кладовках

В зимнее время вещи в шкафах и кладовках могут пропитываться затхлым запахом из-за сырости или недостаточной вентиляции. Уксус помогает поддерживать свежесть даже в закрытых пространствах:

  • Освежение одежды: поставьте ёмкость с уксусом в шкаф, чтобы убрать затхлый запах и предотвратить появление моли.
  • Чистка полок и ящиков: протрите полки и ящики раствором уксуса и воды, чтобы избавиться от пыли и бактерий.

Теперь каждый год с первым снегом я обязательно покупаю 3 литра уксуса. Этот простой, но невероятно эффективный продукт помогает поддерживать дом в идеальном порядке на протяжении всей зимы. Советы мудрого старичка из деревни оказались настоящим спасением: теперь я забываю о бытовых проблемах и наслаждаюсь уютом и комфортом. Попробуйте и вы — результат вас точно удивит!

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

день назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани

как напугать таракана до смерти

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане после прививки годовалый ребенок потерял слух

Интересное в Казани

3 дня назад

Прочитайте, прежде чем оформлять ипотеку на строительство дома: рассказываем, как казанский застройщик может выкупить низкую процентную ставку за вас

дизайн интерьера квартиры в Уфе

Новости Казани

день назад

Ночью в Казани загорелся ресторан «P.LOVE»

Новости Татарстана

4 часа назад

Последние мгновения жизни водителя и пассажира авто в РТ попали на видео

Новости Татарстана

день назад

В Лениногорске две девушки пытались покончить с собой

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане установили норму затрат на бесплатное питание в школах

Новости Казани

день назад

В день послания Минниханова в Казани перекроют улицу Пушкина
Новости Татарстана
52 минуты назад

Минспорта Татарстана Леонов хочет, чтобы его сын Тимофей стал женихом Загитовой

23-летний парень сейчас учится в Барселоне

Новости Казани

4 часа назад

Премия имени Махмутова присуждена 2 жителям Татарстана

Гид по скидкам Казани

день назад

Хватит гуглить болезни: казанские врачи рассказали, почему необходимо своевременно обращаться к специалистам

Новости Татарстана

5 часов назад

В Елабугу и в 2 района Татарстана назначены новые прокуроры

Новости Татарстана

5 часов назад

Вадим Никитин стал главой Мамадышского района
В День города 21 сентября в Нижнекамске выступи...
Новости Татарстана
7 часов назад

В День города 21 сентября в Нижнекамске выступит Galibri & Mavik

Новости Татарстана

5 часов назад

Из-за несвоевременной выдачи зарплаты детям в РТ завели дела

Новости Татарстана

6 часов назад

Что известно о бойне в челябинской школе №68

Новости Казани

6 часов назад

В Казани уже 21 сентября пройдет «Кросс нации»
АО «Транснефть – Прикамье» провело плановое ком...
Новости России
5 дней назад

АО «Транснефть – Прикамье» провело плановое комплексное учебно-тренировочное занятие на НПС

Фигуристка Вероника Яметова выступит на этапах ...
Новости Казани
11 часов назад

Фигуристка Вероника Яметова выступит на этапах Гран-при РФ в Питере и Казани