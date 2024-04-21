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С пятницы станет бесплатным: эта льгота вводится для всех пенсионеров с 26 апреля

С пятницы станет бесплатным: эта льгота вводится для всех пенсионеров с 26 апреля

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В апреле этого года российским пенсионерам открылась уникальная возможность: участие в полезных мероприятиях абсолютно бесплатно. Местные власти обновили программу для старшего поколения, предоставив доступ к разнообразным мероприятиям.

В Нижнем Новгороде запланировано около 80 мероприятий по творчеству и укреплению здоровья. Будут предоставлены бесплатные занятия по различным видам спорта. Это поможет улучшить физическое и эмоциональное состояние пенсионеров. Доступно для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет.

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