В апреле текущего года старшее поколение российских пенсионеров получило замечательную возможность. Все пожилые граждане независимо от региона могут бесплатно принимать участие в различных полезных мероприятиях в течение месяца, сообщает primpress.

Анастасия Киреева, специалист по пенсионным вопросам, отмечает, что все новые возможности будут доступны для каждого пенсионера на уровне местных инициатив. Муниципалитеты внедрили обновленные программы для старшего поколения, предоставив возможность участвовать в разнообразных мероприятиях абсолютно бесплатно.

Местные клубы, посвященные активному образу жизни и разнообразному досугу для пенсионеров, стали популярными повсюду. Почти в каждом уголке России можно найти подобные клубы. Апрель обещает быть насыщенным и интересным.

Например, в Нижнем Новгороде для жителей пожилого возраста запланированы около 80 мероприятий, посвященных творчеству и поддержанию здоровья. Мероприятия начнутся 19 апреля и будут продолжаться до конца месяца. Пенсионерам будет предоставлена возможность бесплатно посетить лекции о здоровье, участвовать в мастер-классах и креативных встречах.

Также будут организованы бесплатные занятия по различным видам спорта, таким как настольный теннис, скандинавская ходьба и другие упражнения. Ведущими инструкторами будут опытные специалисты, учтут индивидуальные особенности каждого участника.

Эти мероприятия помогут улучшить физическое и эмоциональное состояние пожилых людей. Новшество доступно для женщин, достигших возраста 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет и старше.