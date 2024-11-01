С ноября в российских магазинах вводятся ограничения на продажу сливочного масла: успейте запастись

На рынке сливочного масла в России наметились тревожные тенденции: крупные производители уже сообщили о сокращении производства и росте стоимости этого важного продукта.

Экономическая ситуация, вызванная дефицитом сырья и скачком затрат, заставила представителей отрасли предупредить торговые сети о возможных изменениях цен.

Что происходит на рынке сливочного масла?

Согласно данным компании HN, владеющей брендом «Простоквашино», цена на сливки для производства масла в первой половине 2024 года выросла на 39%. К августу показатель достиг 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более того, цена на само масло увеличилась на 48% за шесть месяцев и на 55% за восемь. Это вызвало изменение поставок, под угрозой оказались даже такие популярные продукты, как «Село Зеленое» и «Масло сливочное крестьянское».

Основные причины дефицита

Производители масла столкнулись с комплексом факторов, которые серьезно повлияли на производство. Вот ключевые из них:

Ограниченные запасы сырья — из-за трудностей с поставками нужного объема молочных жиров производство сливочного масла значительно усложнилось.

Глобальное повышение цен на масло — мировые тенденции сделали свое дело, повлияв на внутренний рынок и усилив давление на производителей.

Рост спроса на обезжиренное молоко — молочные заводы активно используют обезжиренное молоко, что также снижает возможности производства сливок и масла.

Такие изменения приводят к пересмотру условий сотрудничества с ритейлерами. В результате покупатели могут столкнуться с ограничением поставок и, вероятно, ростом цен на прилавках магазинов.

Эксперты о росте цен и предложениях на рынке

Заместитель председателя ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов объясняет, что удорожание сырья, транспортировки и упаковки повлияло на конечную стоимость масла. Эта ситуация требует более жестких мер для защиты потребителей от ценовых скачков. На фоне этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил Министерству экономического развития установить ценовые пороги для сливочного масла, чтобы сохранить его доступность для населения.

Как это отразится на потребителях?

Рост стоимости масла станет значимой нагрузкой на кошельки потребителей, особенно в условиях дефицита продукции. Специалисты рекомендуют покупателям следить за акциями и рассматривать альтернативные бренды, чтобы минимизировать расходы. Поскольку ситуация может затянуться, многим россиянам придется пересмотреть свои привычные продуктовые предпочтения.

Сливочное масло, традиционный продукт на российском столе, оказалось под ударом экономических факторов: дефицит сырья, рост мировых цен и возросшие затраты вынуждают производителей повышать цены. Меры по стабилизации стоимости, предложенные законодателями, могут помочь сохранить доступность масла для всех слоев населения, однако вопрос остается остро актуальным.

