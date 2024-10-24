С ноября в России вводятся жесткие ограничения на продажу сливочного масла: начинается дефицит

Крупные производители молочной продукции в России, включая известный бренд «Простоквашино», заявили о снижении объемов производства сливочного масла.

В результате этого могут возникнуть временные дефициты и повышение цен на продукцию. Представители отрасли объясняют эти шаги дефицитом сырья и ростом затрат на производство.

Причины снижения объемов производства

По данным компании HN, производящей продукцию под брендом «Простоквашино», значительное увеличение цен на сливки стало ключевым фактором, влияющим на производство. За первые восемь месяцев 2024 года цена на сливки выросла на 46%, что привело к увеличению стоимости сливочного масла на 55%. Аналогичные трудности испытывают и другие производители, например, бренды «Село Зеленое» и «Масло сливочное крестьянское», столкнувшиеся с аналогичными проблемами в снабжении.

Рыночная реакция и последствия для ритейлеров

Производители предупредили розничные сети о неизбежном увеличении цен и возможных перебоях в поставках. Это приведет к тому, что в ближайшее время цены на молочные продукты в магазинах могут значительно возрасти. Повышение цен обусловлено не только недостатком сырья, но и увеличением общих затрат на производство, включая логистику и упаковку.

Экспертное мнение

Эксперты отмечают, что рост цен на сливочное масло был предсказуем учитывая текущие экономические условия. Дмитрий Леонов, заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз», подчеркивает, что значительное увеличение производственных затрат оказывает основное влияние на стоимость продукции. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру экономического развития рассмотреть установление максимально допустимых розничных цен на сливочное масло для стабилизации рынка.

Что ждет потребителей?

Потребители должны готовиться к увеличению стоимости молочных продуктов в ближайшие месяцы. Возможные правительственные меры могут помочь смягчить последствия, но ситуация требует внимательного наблюдения. Ожидается, что цены на сливочное масло продолжат расти, учитывая текущие тенденции на рынке сырья и затрат на производство.