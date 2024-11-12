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С ноября в РФ вводятся жёсткие ограничения на продажу сливочного масла: покупателей ждёт неприятный сюрприз на полках в магазинах

Сложности на рынке молочных продуктов в России ...

overclockers.ru

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Сложности на рынке молочных продуктов в России усугубляются: значительные производственные бренды столкнулись с необходимостью сократить объемы производства сливочного масла.

Производители также предупреждают о предстоящем увеличении розничных цен, что связано с сокращением поставок сырья и ростом операционных издержек.

Резкий скачок в стоимости сырья

Компания HN, оперирующая под торговой маркой «Простоквашино», сообщает о заметном увеличении затрат на производственные компоненты. Цены на сливки, ключевой ингредиент для масла, за первое полугодие выросли на 39%, а за восемь месяцев — на 46%, что обусловило рост стоимости конечной продукции на 48-55%.

Ключевые причины увеличения цен и дефицита

Анализ ситуации на рынке выделяет несколько основных причин текущего положения:

  • Недостаток сырья — снижение наличия молока высокой жирности приводит к перебоям в производстве.
  • Мировые экономические тренды — повышение цен на мировом рынке сливочного масла отражается на российских ценах.
  • Рост операционных расходов — увеличение стоимости сырья, упаковки и доставки непосредственно влияет на ценообразование.

Инициативы по стабилизации цен

В контексте этих вызовов, Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы, предложил рассмотреть введение регуляции максимальных розничных цен на сливочное масло для защиты потребителей. Это предложение направлено на сдерживание ценового роста в условиях экономической неопределенности.

Взгляд в будущее: что ждет рынок?

Прогнозы относительно будущего рынка молочных продуктов остаются неопределенными. По словам Дмитрия Леонова из ассоциации «Руспродсоюз», текущая волатильность цен может продолжаться, пока не будут решены основные проблемы сырья и издержек. Потребители могут ожидать дальнейшего увеличения цен и сокращения предложения на полках.

В текущих условиях рынок сливочного масла в России отражает общемировые вызовы в сфере продовольствия, обусловленные как местными, так и глобальными экономическими изменениями. Это делает важным поиск стратегий для минимизации негативного влияния на потребителей и стабилизации отрасли.

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