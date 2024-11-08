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С ноября в РФ вводятся жёсткие ограничения на продажу сливочного масла: покупателей магазинов ждут полки с сюрпризом

Российские производители молочной продукции, вк...

inosmi.ru

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Российские производители молочной продукции, включая известный бренд «Простоквашино», столкнулись с сокращением объемов производства сливочного масла, что, по их прогнозам, приведет к повышению цен.

Основными причинами сложившейся ситуации стали дефицит сырья и стремительный рост производственных издержек.

Причины увеличения стоимости масла

Компания HN, выпускающая масло под маркой «Простоквашино», отмечает значительный рост цен на сливки в первом полугодии 2024 года. Вслед за этим, стоимость сливочного масла также выросла, затронув такие популярные марки, как «Село Зеленое» и «Крестьянское масло».

Факторы, влияющие на дефицит масла

По данным компании, текущая ситуация обусловлена ограниченными запасами масла, ростом цен на мировом рынке и увеличением спроса на молочные продукты с пониженным содержанием жира. Эти обстоятельства вынуждают производителей пересматривать условия сотрудничества с розничными сетями.

Мнения экспертов

Дмитрий Леонов, зампред правления ассоциации «Руспродсоюз», отмечает, что рост цен на масло обусловлен увеличением затрат на сырье, логистику и упаковку. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с предложением ограничить розничные цены на сливочное масло, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке и защитить интересы потребителей.

Перспективы и меры регулирования рынка

Сокращение производства и рост цен на сливочное масло могут существенно повлиять на экономическое положение потребителей. Введение предельных цен может помочь смягчить последствия, однако производители подчеркивают, что проблемы с доступностью сырья и ростом себестоимости продукции остаются актуальными.

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