С ноября в РФ в магазинах вводятся ограничения на продажу сливочного масла: успейте запастись

С начала ноября россияне могут заметить изменения на полках магазинов: сливочное масло от некоторых крупных производителей станет менее доступным, а его цена может вырасти.

Об этом предупреждают ведущие компании, такие как «Простоквашино». Производители объясняют ситуацию ростом трат и нехваткой сырья, что уже вынуждает их сокращать объемы производства и пересматривать условия поставок.

Основные причины подорожания и дефицита

Компания HN, владеющая брендом «Простоквашино», сообщает, что себестоимость изготовления значительно возросла. За прошедшие полгода цена на сливки увеличилась на 39%, а к августу этот показатель достиг уже 46% по сравнению с 2023 годом. За это время стоимость самого сливочного масла выросла на 48% и 55% соответственно. Подорожание коснется популярных брендов.

Текущая ситуация связана с несколькими основными факторами:

Сырьевой дефицит — недостаток сливок и других ингредиентов, необходимого для производства масла на сливках.

Мировое повышение цен на масло — глобальные рынки оказывают значительное влияние на стоимость продукта.

Высокий спрос на обезжиренное молоко — переработчики все чаще нуждаются в молоке с низким содержанием жира, что сокращает объемы сырья, доступного для изготовления масла.

Приостановка отгрузок и возможное исчезновение масла с полок

С учетом возросших затрат производители были вынуждены сократить объемы поставок и временно приостановить отгрузку некоторых видов сливочного масла. Это уже отразилось на ассортименте федеральных торговых сетей, которые начали получать предупреждения о возможных задержках и сокращениях. В некоторых регионах это может привести к временному дефициту продукции.

Экспертные мнения и реакция властей

По мнению экспертов, ситуация осложнена ростом затрат по всей производственной цепочке: от сырья до транспортировки и упаковки. Дмитрий Леонов, заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз», отметил, что подорожание обусловлено как внутренними, так и глобальными экономическими факторами, которые влияют на стоимость продуктов молочной категории.

В связи с этим вице-спикер Госдумы Российской Федерации предложил министру экономического развития рассмотреть возможность введения пороговых цен на сливочное масло, чтобы поддержать россиян в условиях подорожания базового продукта.

Что это значит для покупателей?

Рост цен и снижение доступности сливочного масла могут повлиять на потребителей, особенно в условиях, когда оно является популярным и востребованным продуктом. Представители торговых сетей уверяют, что они совместно с производителями ищут пути для того, чтобы минимизировать последствия для покупателей.

Советы по экономии

Эксперты рекомендуют россиянам обращать внимание на продукцию под марками торговых сетей, которая часто предлагается по более доступным ценам. Кроме того, покупать масло в большем объеме, если это возможно, чтобы сэкономить в пересчете на килограмм.

Повышение цен и дефицит сливочного масла — результат множества экономических факторов, включая рост затрат на производство и нехватку сырья. Потребителям стоит быть готовыми к изменениям на рынке и, при необходимости, рассматривать более доступные аналоги.

